Torna a Napoli Innovation Village: focus su aerospazio, sostenibilità e startup

Torna a Napoli “Innovation Village”, la fiera-evento dedicata all’innovazione, al networking e al trasferimento tecnologico, in programma domani, giovedì 28, e venerdì 29 maggio negli spazi di Villa Doria d’Angri, sede dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope, partner dell’iniziativa.

Giunta all’undicesima edizione, la manifestazione è prodotta da Knowledge for Business, organizzata in collaborazione con ENEA – Consorzio BridgEconomies dell’Enterprise Europe Network e TecUp, e powered by Optima.

L’evento si conferma piattaforma di incontro tra imprese, startup, università, centri di ricerca, pubblica amministrazione e investitori, con l’obiettivo di favorire il confronto tra fabbisogni industriali, competenze e soluzioni tecnologiche innovative.

Il programma prevede due giornate di conferenze, workshop, tavoli di lavoro, incontri B2B e R2B, attività di networking e un’area espositiva dedicata a istituzioni, aziende, startup, spin off e mondo della ricerca.

Apertura dedicata alla parità di genere

L’inaugurazione, domani dalle 9 alle 11 nella Cappella di Villa Doria d’Angri, sarà dedicata al tema “80 anni dal voto alle donne. Altri 130 per la parità di genere? Dal voto alla parità: il futuro si costruisce oggi”.

L’iniziativa, organizzata in collaborazione con STEAMiamoci, sotto l’alto patrocinio del Parlamento europeo e con il patrocinio della Regione Campania, del Comune di Napoli e della Rai, proporrà una riflessione sul contributo delle donne alla vita democratica, economica, scientifica e sociale del Paese.

Aerospazio, ambiente e sicurezza del territorio

Tra gli appuntamenti principali della prima giornata figura l’“Aerospace Innovation Forum: tecnologie e modelli per il futuro”, in programma dalle 11 alle 13.30 in Sala Convegni, realizzato in collaborazione con il Distretto Aerospaziale della Campania. Il focus sarà dedicato all’innovazione tecnologica, alla New Space Economy e ai modelli di business nei settori spazio e difesa.

Sempre domani, dalle 11 alle 12.30 nella Cappella, si svolgerà il convegno “Tecnologie innovative per il monitoraggio ambientale e la gestione dei rischi: coste, sismi e tutela del patrimonio”, a cura di Meditech, dedicato all’utilizzo di sensori avanzati, droni, monitoraggio remoto e piattaforme di analisi dei dati.

Nel pomeriggio, dalle 15 alle 18.30 in Sala Convegni, spazio al confronto tra pubblica amministrazione, imprese e ricerca con l’incontro “Monitoraggio integrato per la sicurezza del territorio e del costruito”, promosso in collaborazione con Boviar e Guerri.

Startup, agrifood e trasferimento tecnologico

Tra gli altri appuntamenti della prima giornata anche la presentazione della piattaforma nazionale Infragri, progetto dell’Università Federico II finanziato dal Pnrr e dedicato all’innovazione nel settore agroalimentare.

In programma inoltre workshop dedicati alle startup, focus sulla proprietà intellettuale, incontri sulle opportunità di finanziamento per l’innovazione e la presentazione delle Start Cup regionali di Campania, Lazio e Puglia insieme al Premio nazionale per l’innovazione 2026.

Ampio spazio sarà dedicato anche agli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’Onu attraverso la nuova call dell’Innovation Village Award, promossa da Knowledge for Business in collaborazione con ASviS ed ENEA.

La seconda giornata

Il 29 maggio si aprirà con il workshop “Campania Innovation Valley”, promosso da Manageritalia, dedicato al ruolo delle competenze manageriali come leva di crescita per l’ecosistema dell’innovazione.

Tra gli eventi in programma anche il focus sul futuro del lavoro e dell’innovazione Hr, il convegno sul digital learning dell’Università Federico II e l’incontro dedicato all’emergenza granchio blu in Campania, progetto finanziato dalla Regione Campania nell’ambito del programma PN Feampa 2021-2027.

Nel pomeriggio spazio al confronto sulle nuove strategie nazionali per il trasferimento tecnologico, organizzato con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Networking e incontri B2B

Numerosi anche i tavoli di lavoro e gli appuntamenti di networking promossi dal Consorzio BridgEconomies e dai partner campani dell’Enterprise Europe Network, tra cui ENEA, Unioncamere Campania e S.I. Impresa.

Previsti incontri B2B, sessioni reverse pitch nel settore aerospaziale, workshop sulla manifattura 4.0 e business speed date tra startup, imprese e investitori, organizzati in collaborazione con il sistema Invitalia Startup.

L’ingresso alla manifestazione è gratuito.