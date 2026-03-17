Oggi a Roma migliaia di consulenti per parlare di Intelligenza Artificiale e sicurezza

Da domani all’Auditorium Parco della Musica di Roma prende il via Consulentia26, l’evento promosso da Anasf – Associazione Nazionale Consulenti Finanziari, che rappresenta 13mila associati impegnati nella gestione di circa 1.000 miliardi di euro di patrimonio. Al centro del programma, il dialogo tra società e finanza sui temi di longevità, volatilità dei mercati, intelligenza artificiale, cybersicurezza e qualità delle decisioni a beneficio dei risparmiatori.

Alle 15 apriranno i convegni di Cnp Assicura e Bnp Paribas Asset Management.

In Sala Sinopoli, Cnp Assicura, con il presidente Anasf Luigi Conte, affronterà l’impatto economico e sociale dell’allungamento della vita, considerando denatalità e necessità di strumenti di pianificazione a lungo termine.

In Sala Petrassi, BNP Paribas Asset Management analizzerà la volatilità dei mercati e le strategie di investimento per diversificare i portafogli e cercare rendimento.

Dopo i saluti istituzionali di Regione Lazio e Roma Capitale, alle 16.15 in Sala Sinopoli si terrà il convegno “Governare il cambiamento: sicurezza, competenze e AI nell’economia di domani”, con la partecipazione delle principali reti di intermediazione finanziaria.

All’interno del convegno, la dodicesima edizione della borsa di studio J.P. Morgan Asset Management – Anasf in memoria di Aldo Vittorio Varenna premierà Chiara Benigni (Fideuram) e Gloria Frenna (Banca Mediolanum).

Alle 17.15 si svolgerà l’incontro “La sicurezza digitale nell’economia tra protezione e conoscenza” con il generale Virgilio Pomponi (comandante interregionale della Guardia di Finanza per l’Italia Nord Occidentale), seguito dagli interventi di Gianluca Di Ascenzo (presidente Codacons) e Daniele Frasca (senior partner Deloitte) sull’evoluzione delle minacce informatiche e l’impatto sui cittadini e sui risparmi.

Dalle 18.00 alle 19.00, il divulgatore scientifico Barbascura X dialogherà con il presidente Anasf Luigi Conte nel talk “Il Cervello non è un buon Consulente”, affrontando bias cognitivi e limiti della razionalità nelle decisioni economiche, in un contesto in cui rischio, fiducia e informazione influenzano le scelte dei risparmiatori.

Con Consulentia26, Anasf conferma la volontà di proporre una grande piattaforma di dialogo tra professionisti, imprese e società civile, affrontando i temi più rilevanti per la gestione consapevole del risparmio e delle decisioni finanziarie.

Le iscrizioni sono ancora aperte su consulentia.com.