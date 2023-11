Da domani torna “Casa a prima vista” su Real Time

Roma, 12 nov. (askanews) – Torna “Casa a prima vista”, la divertente competizione televisiva che vede tre agenti immobiliari sfidarsi per soddisfare le richieste di clienti in cerca del loro appartamento dei sogni. Dopo il successo della scorsa stagione il format, realizzato da Blu Yazmine per Warner Bros. Discovery e basato sul francese Chasseur D’Appart, arriva su Real Time, disponibile on demand su discovery+, dal 13 novembre alle 20:20.

Le piazze immobiliari di Milano e Roma vedranno di volta in volta sfidarsi tre professionisti del settore immobiliare che hanno appassionato sia in tv che sui social. In ogni puntata, dopo aver raccolto le indicazioni di clienti molto esigenti, si mettono alla ricerca della casa ideale, puntando a sbaragliare le proposte degli altri colleghi. Ognuno di logo accompagna poi il cliente nel tour dell’immobile, mentre gli altri due colleghi commentano all’interno del van del programma, appostato poco lontano, svelando i retroscena e i trucchi del mestiere. Che sia un bilocale, una villetta a schiera o un superattico con vista, a vincere la puntata, aggiudicandosi il premio in denaro, sarà chi tra i tre agenti convincerà di più il candidato acquirente.

Professionalità, fiuto per il mercato immobiliare e un pizzico di ironia: a “Casa a prima vista” la ricerca della casa ideale non è mai scontata. Novità di questa stagione è l’allargarsi della competizione oltre i confini romani e milanesi: da un lato, Gianluca, Ida e Mariana dovranno conquistare i potenziali acquirenti viaggiando per il Nord Italia, con richieste immobiliari da soddisfare anche a Torino, Parma, Bologna, Genova, e sul lago di Garda; dall’altro gli agenti romani Nadia, Corrado e Blasco andranno alla volta dei dintorni della Capitale, verso Tivoli, Frosinone, Bracciano, Anzio e Nettuno.