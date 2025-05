Da Enrico Vanzina a Neri Parenti: Pompei lancia il suo Festival Internazionale del Cinema

È il regista Enrico Vanzina a tenere un battesimo il Festival Internazionale del Cinema di Pompei, una full immersion in pellicole inedite e del grande cinema italiano, con giornate dedicate a riflessioni sul tema dell’identità culturale: su linguaggio, moda, turismo, storia, archeologia, giustizia sociale, emancipazione femminile e molto altro. Con la presidente della produzione, Annarita Borelli, napoletana che vive nel territorio di Pompei, la kermesse è stata presentata questa mattina al Maximall di Torre Annunziata. Il Festival si svolgerà dal 3 all’8 giugno, con gran gala di chiusura, red carpet e cerimonia di premiazione finale nell’Anfiteatro del Parco Archeologico di Pompei. “Avevo girato tutto il mondo ma non avevo mai visto l’antica Pompei. E qui ho provato un’emozione sconvolgente – ha confessato Vanzina, che è direttore artistico della kermesse – E qui ho capito la forza da cui origina la nostra identità culturale. Questo Festival nasce dal bisogno di proteggere e valorizzare ogni specifica identità culturale, in un mondo dove tutto tende all’omologazione”. Cinema per raccontare, dunque, “attraverso film provenienti da ogni parte del pianeta – ha proseguito il maestro del cinema italiano – per contrastare l’appiattimento culturale”. Sono 8 i lungometraggi in concorso: uno africano-tedesco; due francesi; uno dalla Turchia, uno dal Messico; due asiatici, dal Giappone e dalla Cina. Solo uno italiano: “Da cosa nasce cosa”, attore e regista il caratterista Gino Rivieccio, napoletano doc. Un film sarà infine presentato fuori concorso. “Sono tutti lavori di grande impatto culturale, carichi di contenuti – spiega il presidente del Festival, Borelli – con 4 panel tematici in cui si prevedono dibattiti, incontri con registi, Università locali, e l’Accademia della Crusca. Ma anche critici cinematografici, stilisti e designer italiani e omaggi ai grandi maestri del cinema, in dialogo con il pubblico e soprattutto con i giovani del territorio. Vorremmo sensibilizzare e attrarre proprio loro, considerato che quest’area, fino a ieri, non era dotata di sale cinematografiche”. Il luogo degli incontri e delle proiezioni e il neonato Nexus Maximall Entertainment, sei sale cinematografiche e un auditorium da 364 posti, inaugurato il 30 aprile scorso. Il costo dei biglietti per le proiezioni è molto basso. “Lo desidera gratuito – sottolinea Borelli – sarà il minimo necessario, perché questo Festival non ha pretese di business”. Nei giorni 4-5-6 e 7 giugno, i registi Marco Risi, Enrico Vanzina, Gianni Amelio e Neri Parenti dialogheranno con il pubblica. Gratuita la partecipazione, con prenotazione su Ticketone. Questi i temi: Cinema e territorio; Cinema e linguaggio; Cinema e Costume; Cinema e Turismo. La serata conclusiva dell’8 giugno sarà condotta da Sergio Assisi e prevede premi alla carriera al regista Neri Parenti e all’attore Luca Ward.L’Orchestra della Banda dell’Esercito Italiano eseguirà temi del cinema famosi, con la partecipazione del mezzosoprano Lucia Rubedo e il violino di Marta Pignataro. Il premio è stato creato dallo scultore Domenico Sepe.