Da febbraio su Infinity “The Perfect Pitch”, prima serie tv sulle startup: presentazione a Confindustria

Lunedì 2 febbraio, alle ore 15, nella Sala Pininfarina di Confindustria, in viale dell’Astronomia 30, sarà presentata “The Perfect Pitch”, la prima serie TV dedicata alle startup, disponibile da febbraio 2026 su Mediaset Infinity.

La serie racconta il percorso di crescita delle startup selezionate da RetImpresa, in collaborazione con il Consolato d’Italia a Detroit, nell’ambito del concorso Rock per l’Open Innovation, offrendo uno spaccato sui nuovi modelli di sviluppo imprenditoriale e sull’internazionalizzazione del Made in Italy.

I saluti istituzionali e l’intervento del vice ministro Cirielli

Ad aprire l’incontro saranno i saluti di Fabrizio Landi, presidente di RetImpresa, Stefano Cuzzilla, presidente di 4.Manager, e Giampaolo Letta, presidente del Premio Film Impresa e amministratore delegato di Medusa Film.

È previsto l’intervento di Edmondo Cirielli, vice ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale.

Startup e Made in Italy, il confronto sui nuovi modelli di promozione

Seguirà una tavola di discussione dedicata ai nuovi strumenti per sostenere le startup e promuovere il Made in Italy, con gli interventi di Carlo La Rotonda, direttore di RetImpresa, Mauro Battocchi, direttore generale per la Crescita e la Promozione delle Esportazioni del Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, e Davide Ippolito, ceo di Reputation Research e IlNewyorkese.

La serie e le testimonianze delle imprese

I lavori proseguiranno con la presentazione della serie, accompagnata dalla proiezione di alcune clip, e con gli interventi di Allegra Baistrocchi, vicaria dell’Ufficio Promozione delle Eccellenze Italiane della Direzione generale per la Crescita e la Promozione delle Esportazioni del Maeci ed ex console d’Italia a Detroit, Monica Marangoni, giornalista e conduttrice televisiva, e Alessio Sansò, ceo e co-fondatore della startup Limitless Device.

Le conclusioni e la moderazione

Le conclusioni saranno affidate a Fausto Bianchi, presidente della Piccola Industria Confindustria e vicepresidente di Confindustria.

A moderare l’incontro sarà il giornalista Mattia Iovane.