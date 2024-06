Da ‘Festa a Vico’ al ‘Pizza Village’ passando per Food Network: settimana di eventi per ‘A figlia d”o Marenaro Assunta Pacifico

Una settimana intensa per la vulcanica Assunta Pacifico, in arte ‘a figlia d”o marenaro (da cui il nome del ristorante in via Foria 182), impegnata in diversi palcoscenici gastronomici che la vedranno portare la sua cucina di mare da Festa a Vico al Pizza Tales, senza dimenticare l’appuntamento televisivo del mercoledì (ore 22) su Food Network con le nuove puntate della serie tv “Assunta, la regina del mare”.

Stasera, dalle ore 19:00, la “regina del mare” sarà presente all’evento nell’evento “Repubblica del Cibo” di Festa a Vico 2024, la manifestazione ideata da chef Gennaro Esposito nel borgo di Vico Equense: gusto, cultura, condivisione e solidarietà, valori che da sempre “sposa” Assunta Pacifico con il suo modo di fare ristorazione. ‘A figlia d”o marenaro preparerà “Addore ‘e mare”, un piatto che rappresenta in primis l’identità, l’amore e lo spirito partenopeo.

Dal 5 giugno scorso, l’imprenditrice napoletana è di nuovo protagonista di “Assunta, la regina del mare” (6×60), prodotto da Illusion Group per Warner Bros Discovery, su Food Network canale 33 del Digitale Terrestre (tivùsat Canale 53) e disponibile in streaming su discovery+ subito dopo la messa in onda lineare, per svelare non solo ricette e segreti, ma anche le tradizioni partenopee. Oltre il figlio Giuseppe Scicchitano, novità della stagione 2024, anche le due figlie di Assunta, Carmela e Maria, si cimentano ai fornelli, anzi esattamente tra forno e fiamme, nella preparazione di golosi dolci.

La “regina del mare” concluderà la settimana alla Mostra d’Oltremare nell’ambito del Pizza Village, partecipando al Pizza Tales per l’evento (ore 19:30) “Pizza e Stile: il binomio gusto ed eleganza” a cui prenderanno parete chef Gennaro Esposito e i pizzaioli Mimmo Esposito e Ciro Grossi. A moderare, i giornalisti Enrico Deuringer (RAI) e Rossana Russo (LA7), partner tecnico Pomodoro Ciao. Durante l’evento, Assunta Pacifico racconterà i motivi della sua scelta imprenditoriale, preparando con il suo staff la pizza ‘O sole ‘e Napule.