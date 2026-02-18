Da genitori a imprenditori: in Campania picnic da favola con il format di successo di “Ok ti ci porto”

Una storia di successo che unisce creatività, passione e famiglia. È quella di Francesco Carrese e Margherita Staiti, napoletani di Poggioreale, marito e moglie dal 2015 e genitori di tre figli dai 2 ai 10 anni. Come molti genitori, cercavano attività stimolanti e accessibili per i propri bambini, ma il territorio offriva poche opportunità, spesso a costi proibitivi. Così nel 2023 hanno ideato “OK ti ci porto”, una serie di eventi itineranti per bambini che uniscono divertimento e apprendimento.

Il loro primo format imprenditoriale, “Picnic da favola”, valorizza alcuni dei luoghi più suggestivi della Campania. Sfruttando spazi ampi e all’aperto, il progetto riesce a offrire esperienze di qualità a costi contenuti, con un’attenzione anche all’enogastronomia locale.

Quest’anno la stagione dei Picnic da favola prende il via in riva al mare con un doppio appuntamento ispirato ai classici Disney: domenica 22 febbraio al Frontemare Ambasciatori di Licola il tributo a Frozen, e domenica 1 marzo al Rama Beach di Castel Volturno il tributo a Aladdin. La programmazione proseguirà fino all’autunno, con eventi di Halloween e le tradizionali zucche in spiaggia. Il calendario completo è disponibile su www.picnicdafavola.it.

“Il nostro ‘Resto al sud’ ce lo siamo inventato da soli, senza fondi pubblici – racconta Francesco Carrese – Siamo orgogliosi della nostra storia e speriamo che possa ispirare tanti giovani del Mezzogiorno a trasformare le idee in progetti concreti, senza arrendersi all’emigrazione”.

Numeri e territorio: il successo certificato

Nei primi due anni, Picnic da favola ha raccolto oltre 50 mila presenze tra Napoli e Caserta, da Pozzuoli a Castel Volturno. Margherita Staiti sottolinea l’orgoglio di aver valorizzato le spiagge del litorale flegreo e domitio, che oggi beneficiano di strutture moderne a misura di bambino e di un mare di qualità comparabile a quello della Calabria e della Toscana, secondo i dati ARPAC.

A Napoli, le tappe hanno incluso Mostra d’Oltremare, Ippodromo di Agnano, Edenlandia e Arenile di Bagnoli, luoghi suggestivi dove i bambini hanno potuto vivere esperienze ludico-educative uniche. Il calendario 2026 promette eventi ancora più ricchi, con escursioni in montagna e spin-off originali come il weekend da favola.

Edutainment: tra laboratori e spettacoli

La formula vincente del progetto è il mix di divertimento, intrattenimento, spettacoli, laboratori e food di qualità. Una giornata tipo dura otto ore, durante le quali i bambini partecipano a attività ludico-motorie, culturali ed educative sotto la guida di animatori ed educatori. Spettacoli itineranti della Compagnia Mansarda Teatro dell’Orco di Caserta e della M&N’s di Lauro, laboratori di botanica, cake design, arte, pittura, archeologia e astronomia (anche in versione serale con “A caccia di stelle”), completano l’offerta. I più piccoli possono divertirsi anche con gonfiabili e giochi a misura di bambino.

“Se vogliamo il meglio per i nostri figli, dobbiamo offrirlo anche ai figli dei nostri amici – sintetizza Margherita Staiti – il termine ‘clienti’ non lo useremmo nemmeno”.

Made in Campania a tavola

La qualità del cibo è un altro punto di forza dei Picnic da favola, grazie alla formazione di Francesco Carrese all’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli e alla collaborazione con il Gambero Rosso. Il progetto funge da vero e proprio incubatore delle eccellenze enogastronomiche campane, dalla mozzarella di bufala alla pizza fritta, offrendo esperienze gastronomiche uniche ai partecipanti.

Il weekend da favola

Novità assoluta del 2026 è il weekend da favola, che estende l’esperienza one-day dei picnic su più giornate, moltiplicando laboratori, spettacoli, visite guidate e momenti di balneazione. Il primo appuntamento sarà a Pisciotta, nel Cilento, dal 22 al 24 maggio presso il residence Punta Cilento, valorizzando così uno dei luoghi più belli della Campania.