Da Giunta ok alla Fiera dell’arte presepiale di San Gregorio Armeno

La Fiera d’Arte Presepiale di San Gregorio Armeno è stata riconosciuta “manifestazione dall’alto valore storico, artistico e culturale e di interesse pubblico” dall’Amministrazione comunale di Napoli con una delibera, approvata oggi dalla Giunta Manfredi, su proposta dell’assessora alle Attività Produttive Teresa Armato, che definisce anche le modalità di svolgimento della fiera ormai nota in tutto il mondo. Il Comune ha riconosciuto all’evento una riduzione dell’80 per cento del canone per l’occupazione di suolo pubblico e inoltre, in virtù dell’interesse pubblico riconosciuto, alla manifestazione fieristica non si applicheranno le tariffe previste dal regolamento per i servizi resi dalla Polizia locale in occasione di iniziativa privata. L’Associazione Artigianale Arte Presepiale San Gregorio Armeno, dal canto suo, ha presentato un piano «Safety and Security» per l’area dei Decumani interessata dall’evento impegnandosi a collaborare con le Forze dell’Ordine al fine di scongiurare eventuali problematiche che potrebbero verificarsi in conseguenza dell’elevato flusso di residenti e turisti. La Municipalità 4 emetterà l’ordinanza di divieto di transito e di sosta dei veicoli nell’area interessata. «San Gregorio Armeno è uno dei tesori più autentici di Napoli – ha affermato l’assessora Tersa Armato – La spiccata identità di questa strada e la sua unicità hanno spinto l’Amministrazione a varare una tutela rafforzata, impedendo che l’apertura di attività di tipo diverso ne poteva snaturare le caratteristiche. Allo stesso tempo ci siamo impegnati a far sì che il patrimonio rappresentato dalla maestria di questi artigiani non andasse perduto, anche attraverso l’istituzione di una scuola di arte presepiale. Ora, con l’avvicinarsi del periodo natalizio, definiamo – d’accordo con i rappresentanti dell’Associazione Arte Presepiale – i primi aspetti organizzativi della fiera, partendo dal piano sicurezza, e ribadendo l’impegno del Comune attraverso atti concreti, come la riduzione dei canonici».