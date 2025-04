Da Herbie Hancock a Lady Gaga: il poliedrico Billy Mohler arriva a Napoli con il suo quartetto

Laureato al Berklee College of Music di Boston, Mohler ha frequentato il Thelonious Monk Institute of Jazz, studiando e suonando con Herbie Hancock, Wayne Shorter e altri grandi del jazz. Affermatissimo anche nel mondo pop e rock come compositore, produttore, polistrumentista e turnista, Mohler ha ricevuto una nomina ai Grammy e ha lavorato – tra gli altri – con artisti del calibro di Ringo Starr, Macy Gray, Nile Rogers, Lady Gaga, Mavis Staples, Steven Tyler, Dolly Parton, Jon Brion, The Smashing Pumpkins e i Complex del loro batterista Jimmy Chamberline.