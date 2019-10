Marican, da impresa agricola a partner di Amazon per la realizzazione della sede di Arzano

E’ stato realizzata ad Arzano l’ultima sede campana del colosso delle vendite online Amazon. La struttura, tecnologicamente all’avanguardia, occupa un’area di circa 13.000 metri quadrati e darà lavoro, indotto incluso, a oltre un centinaio di persone. L’impresa campana alla quale la multinazionale si è rivolta per la “definizione progettuale e strutturale” della nuova sede, è la campana Marican Holding spa.

Fondato da Mario Canciello, il Gruppo Marican – è scritto in una nota aziendale – nasce come impresa agricola: diventa negli anni, attraverso il lavoro dei figli di Canciello, Carmine, Ferdinando e Michele, una realtà imprenditoriale di primo piano attiva in vari settori del mercato come quello immobiliare, delle costruzioni ed energetico.

Il patrimonio immobiliare del Gruppo Marican si trova nelle principali aree industriali campane (Frattamaggiore, Aversa Nord, Marcianise, Nola) e il portafoglio clienti è rappresentato da attori di rilevanza nazionale ed internazionale: Magneti Marelli, PSMM Campania, FedEx, Fercam, Eurospin, CGT, Mondo Convenienza, Gruppo di Palo, A.BA.CO., TGroup, Stante, e da pochi mesi, appunto, il colosso Amazon.

“Il core business del Gruppo – si legge ancora nella nota diffusa da Marican – negli ultimi anni si è fortemente rafforzato e consolidato nel settore immobiliare, con la missione di individuare spazi idonei a soddisfare le specifiche esigenze dei clienti, realizzando immobili su misura. L’obiettivo è assistere gli inquilini durante tutto il loro percorso amministrativo e gestionale”. Notevole, segnala il Gruppo, anche l’impegno sul fronte dell’edilizia sostenibile: a Marican si deve la realizzazione del Parco Fotovoltaico Vega installato: “installato sulle sommità degli edifici, ha la capacità di utilizzare una potenza complessiva pari a circa 12 MW. In termini di produttività annua il valore dichiarato è di 17.748 MWh di energia elettrica per soddisfare la richiesta di 5.560 famiglie”.