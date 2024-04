Da Innovative c’è lo spaghetto al cioccolato, gamberoni e foglie d’oro da milioni di view

Le sue video ricette superano costantemente il milione di visualizzazioni, con picchi di 10. L’ultima creazione ne vanta oltre 8 milioni tra Instagram e Tik Tok, e fioccano le prenotazioni per degustarla.

Da Innovative lo spaghetto con cioccolato, gamberoni e foglie d’oro, super instagrammabile, è servito, ed è diventato talmente famoso e richiesto, ché il patron Giuseppe Scicchitano ha deciso di raccontare a tutti i suoi follower e clienti la ricetta.

Classe 1990, Scicchitano è cresciuto nel ristorante di famiglia, il noto ‘A Figlia d’’o Marenaro in via Foria a Napoli. Prima di affermarsi come imprenditore e food creator, ha lavorato in tutti i reparti dello storico ristorante, iniziando dai frutti di mare, primo e grande amore culinario, seguendo le orme del padre.

Nel 2018, a soli 28 anni ha aperto “Innovative”, dove a tavola coniuga i segreti della tradizione con un tocco di freschezza. Oggi Giuseppe vanta un enorme seguito sui social network con circa 240 mila follower su Instagram, uno dei ristoranti più seguiti in Italia, e la cifra record di 700 mila su Tik Tok.

Ricetta

Spaghetto al cioccolato con gamberoni e foglie d’oro

Ingredienti per 4 persone:

360 g pasta

100 g cioccolato extra fondente 75% fuso

8 gamberi

4 foglie d’oro alimentari

100 g di burro

1 spicchio d’aglio

20 g di granella di pane tostato

30 g di ricotta Olio extravergine di oliva sale q. b.

Procedimento

Il primo passo è sciogliere il cioccolato fondente, e si può scegliere se farlo a bagnomaria oppure nel forno a microonde. Successivamente, prendete i gamberoni che vanno puliti accuratamente rimuovendo testa e carapace, e tritateli finemente con un coltello. Per donare una nota croccante del piatto, si utilizza un po’ di granella di pane abbrustolito, per donare invece una nota di morbidezza, si utilizza la ricotta in salvietta. Ora Dedicatevi all’assemblaggio del piatto. Iniziate posizionando la granella di pane abbrustolito su un piatto, poi con una sac-à-poche, distribuite uniformemente la ricotta sopra la granella. Prendete una pentola, riempitela d’acqua e appena bolle cuocete gli spaghetti fino a raggiungere la giusta consistenza, preferibilmente al dente poiché dovrà continuare la cottura in padella. In una padella a parte, fate sciogliere due noci di burro e aggiungete un mestolo di acqua di cottura della pasta. A questo punto unite gli spaghetti al dente, amalgamateli con il burro e versate un po’ di cioccolato fuso. Sarà necessario mantecare la pasta in modo che possa fondersi al meglio con gli ingredienti. Posizionate un’abbondante porzione di pasta al centro del piatto, adagiandola delicatamente sulla granella di pane e mousse di formaggio. Terminate posizionando dei bocconcini di carpaccio di gamberoni, e decorate con foglie alimentari d’oro.