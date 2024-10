Da Intesa Sanpaolo 10mld per il turismo, 3mld per le regioni del Sud

Il Gruppo Intesa Sanpaolo mette a disposizione del settore turistico un plafond da 10 miliardi di euro, di cui 3 miliardi destinati alle regioni del Mezzogiorno. A riferire il dato, Giuseppe Nargi, direttore regionale Campania, Calabria e Sicilia di Intesa Sanpaolo, in occasione del tour ‘L’alfabeto del futuro. Campania, la sfida del turismo’, organizzato dal quotidiano ‘La Repubblica’, in corso nella sede napoletana di Gallerie d’Italia. «Credo che questo settore possa fare un ulteriore salto di qualità – ha detto Nargi – ed è per questo che la banca ha messo a disposizione 10 miliardi di euro di cui 3 miliardi sono destinati alle regioni del Sud. con queste risorse – ha aggiunto – gli imprenditori possono decidere di fare interventi significativi sul tema della sostenibilità perché oggi c’è bisogno di un turismo con caratteristiche molto più sostenibili». Secondo il direttore Nargi «c’è sicuramente bisogno di investire molto sulla digitalizzazione e c’è da fare uno sforzo sulla riqualificazione delle strutture ricettive per dare ancora migliori servizi e maggiore appetibilità per il settore sia nel Mezzogiorno che in Italia». Un settore, quello del turismo, che in Campania registra ottime performance. «Sono ormai alle spalle gli anni durissimi del covid – ha evidenziato Nargi – anni in cui la banca ha sostenuto con grande convinzione il settore e oggi i fatti ci stanno dando ragione».