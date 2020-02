Da iPhone a Panda, ecco le 10 parole più cercate dagli italiani sul web

Milano, 21 feb. (Adnkronos/Labitalia) – Prodotti innovativi per una vita più smart, mezzi di trasporto per una mobilità agile e immobili. Sono alcune delle priorità degli italiani on line, secondo Subito, piattaforma numero 1 per vendere e comprare in Italia con 13 milioni di utenti unici mensili. Quindi, secondo Subito, ai primi posti delle ricerche degli italiani online ci sono prodotti innovativi per una vita più smart, mezzi di trasporto per una mobilità agile e immobili, a conferma che la casa è ancora un bene da possedere, senza dimenticare gli affitti per i più giovani o per vacanze su misura all’insegna della libertà.

L’osservatorio analizza oltre 3 miliardi di ricerche effettuate su Subito nel 2019, dove ogni giorno è possibile trovare oltre 6 milioni di annunci, di cui 120.000 nuovi, in 37 categorie merceologiche, con un’ampiezza di proposte che consente agli utenti di cercare sulla piattaforma la risposta a ogni desiderio.

Le tendenze online mettono in luce una forte attenzione verso la tecnologia e la ricerca di dispositivi all’avanguardia come smartphone, accessori di telefonia e console, a conferma che gli italiani sono un popolo che ama essere connesso e avere a disposizione strumenti per gestire velocemente le proprie attività quotidiani sia di business che private. La mobilità si ritaglia un ruolo sempre più centrale con le ricerche nella categoria Motori, che toccano il 45% del totale.

L’auto continua ad essere un bisogno ma soprattutto una passione (da sola pesa il 20% delle ricerche), insieme alle moto ma anche a caravan e camper e nautica e tutto il mondo degli accessori. Anche la casa ha una grande importanza, sia come immobile, sia come tutto ciò che contribuisce a rendere l’immobile ‘casa’, ovvero il luogo da personalizzare per un abitare che rispecchi la propria personalità.

Ma quali sono state le parole più cercate nel 2019? iPhone; Vespa; Panda; Appartamento; Cucina; Golf; Badante; Camper; Autista; PS4.

La tecnologia quindi apre e chiude la classifica, con Iphone al 1° posto, ad indicare una forte preferenza per il brand prima ancora che per un modello specifico. Al 10° posto troviamo la Ps4, entrata in classifica prepotentemente lo scorso anno con una risalita di 20 posizioni e qui rimasta, a conferma della passione per il gaming trasversale alle generazioni. Nelle prime 50 posizioni, a conferma di quanto detto, troviamo anche Apple Watch (32°), Apple Airpods (49°) e Nintendo Switch (35°).

I motori si confermano dominatori della classifica, con ben quattro posizioni a loro dedicate. Vespa conquista il 2° posto della classifica generale, confermandosi un‘icona di italianità intramontabile, vero e proprio oggetto del desiderio cult. Al 3° posto arriva Panda, auto più cercata su Subito nel 2019, che ha superato Golf (6°) dopo anni di dominio incontrastato. Ampliando la vista in ambito mobilità per passione troviamo camper all’8°, con grande distacco dalla roulotte che comunque arriva 30°. Poco fuori classifica la passione per il mare, con gommone in 14° posizione, seguito da barca (27°).

Infine, sempre più rilevante diventa la bicicletta (17°), forma di mobilità sostenibile per eccellenza, che sia per passione sportiva o per muoversi agilmente nel traffico cittadino. Troviamo infatti al 22° posto Mtb e al 37° bici elettrica, un vero e proprio trend in continua crescita già dallo scorso anno.

Nel mondo della casa e degli immobili, l’appartamento (4°) vince sulla casa (25°). Ma una volta acquistata la casa bisogna arredarla e personalizzarla, affinché l’immobile si trasformi davvero nella casa dei propri sogni. Gli italiani sembrano iniziare dalla cucina (5°), luogo di socialità e condivisione, vero cuore pulsante della casa. Per passare poi al salotto, con divano in 19° posizione, e alla camera da letto (armadio al 33° posto). Nella top 50 troviamo anche a sorpresa l’acquario al 43° posto. Nella top 10 troviamo per la prima volta ben due figure professionali. Oltre alla badante (7°), che guadagna ben tre posizioni e si mantiene salda in classifica dal 2012, quest’anno entra l’autista (9°), non solo grazie alle ricerche di aziende e professionisti ma anche a quelle di chi sta cercando quel tipo di lavoro e su Subito trova numerose offerte.