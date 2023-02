Da Kiev messaggio a Pechino, Zelensky vuole incontrare i cinesi: attivati i canali diplomatici

Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy ha reso noto di non aver esaminato il piano di pace cinese, ma che vedrebbe con favore un incontro tra Ucraina e Cina. Lo riferisce l’agenzia Reuters. “Vorremmo incontrare la Cina”, ha detto durante una conferenza stampa a Kiev, organizzata dopo la visita del premier spagnolo Pedro Sanchez, alla vigilia del primo anniversario dell’invasione russa dell’Ucraina.

Zelensky ha spiegato che Kiev ha inviato a Pechino una proposta per incontrare la Cina attraverso canali diplomatici. “Abbiamo trasmesso questo segnale a livello diplomatico. Vorremmo incontrare la Cina, e’ nell’interesse dell’Ucraina”. E ha aggiunto che, pur non avendo visto alcun documento specifico, il che significa che non lo puo’ valutare, considera positivamente il fatto stesso che la Cina abbia cominciato a parlare dell’Ucraina.