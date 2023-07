Da ‘Lab Mirù’ l’esclusivo foulard in omaggio a Castellammare ed alla Nave scuola Vespucci

Dalla passione stilistica di Miriam Ruocco, fondatrice del brand di accessori in seta “Mirù”, una bellissima iniziativa dedicata alla Città di Castellammare di Stabia. Con una sua nuova sede aperta un mese fa fa proprio in Castellammare al Corso Vittorio Emanuele 105, il Lab “Mirù” si caratterizza per una diretta produzione di sete di altissimo pregio, declinate poi in accessori come foulard, pochette e cravatte.

Per un profondo legame alle tradizioni del territorio, ed al rispetto valoriale delle Istituzioni, la fondatrice Miriam Ruocco ha realizzato un suo particolare disegno, che ha dato vita ad un suggestivo foulard in seta, con elementi iconografici dedicati alla tradizione marinara di Castellammare ed alla Nave Scuola Amerigo Vespucci, grandissimo orgoglio stabiese, che proprio pochi giorni fa ha salpato per un viaggio di due anni nel Mondo. Questa mattina il foulard è stato fatto dono da parte di Miriam Ruocco al Comandante della Capitaneria di Porto di Castellammare dr.ssa Rosamarina Sardella, che, si è compiaciuta per la bellezza del dono, ed ha accolto l’iniziativa con molto apprezzamento.



“Il messaggio non è in nessun modo commerciale, ma puramente valoriale” commenta Miriam Ruocco. “La volontà è quella di rendere omaggio alla bellezza del territorio stabiese, alla tradizione marina ma soprattutto al grande orgoglio della nave Amerigo Vespucci. Un accessorio rievocativo, dal tono emozionale, e dai colori intensi, per raccontare un messaggio di bellezza stabiese, attraverso un fine accessorio di stile come un foulard in seta”.

Il soggetto realizzato su foulard di grande dimensione, totalmente orlato a mano, è visibile nella boutique Mirù in Castellammare, e come afferma Miriam Ruocco, “è stato per noi un onore farne dono al Comandante della Capitaneria di Porto di Castellammare, che ringrazio per la squisita accoglienza e disponibilità”.

Quando si unisce la passione, l’artigianalità, e le migliori tradizioni del territorio, possono nascere talvolta delle testimonianze e valori ancora più unici ed emozionali.