Da Lancia e Sparco nuova linea sportswear in co-branding

TORINO (ITALPRESS) – Il consolidato sodalizio tra Sparco e Lancia, protagonista dei grandi successi automobilistici degli anni ’80-’90, torna più forte che mai con il ritorno alle corse del celebre marchio di Borgo San Paolo. La reunion tra i due storici e iconici brand torinesi, è stata ufficializzata durante il “Rally Racing Meeting” alla Fiera di Vicenza, durante un evento dedicato presso lo stand Lancia.

Saranno targati Sparco, infatti, tutti gli allestimenti vettura della neonata Ypsilon Rally 4 nonchè l’abbigliamento tecnico ignifugo, che vestiranno tutti gli iscritti alla Trofeo Lancia 2025: una linea personalizzata con i nuovi colori Lancia Corse HF, progettata a 4 mani dai due uffici stile. Sempre di Sparco il teamwear indossato da Piloti, tecnici e personale Lancia Corse HF. Ma la vera protagonista della kermesse di Vicenza è stata la linea Heritage “Sparco-Lancia HF”. Un vero e proprio “restomode” applicato, questa volta, allo sportswear con un mix che coniuga passato, presente e futuro. Per l’occasione infatti il brand HF ha presentato una versione rivisitata delle vetture Lancia più iconiche del passato: Fulvia, Delta e Stratos sono state ridisegnate appositamente per questa collezione grazie all’opera congiunta dei designer dei centri stile Lancia e Sparco.

“HF” si eleva così a icona di stile in una collezione di capi di abbigliamento per il tempo libero che è al tempo stesso conservazione del brand ma altresì sua re-interpretazione in chiave street style. Non più sinonimo esclusivo di velocità, tecnologia e performance ma anche di glamour e contemporaneità.

La vendita dei prodotti della collezione avverrà attraverso la rete dealer di Sparco (oltre 1000 rivenditori in tutti e 5 i continenti), il suo e-commerce e durante tutte le tappe del Trofeo Lancia con apposito stand dedicato che si affiancherà all’hospitality Lancia Corse.

Luca Napolitano, CEO del marchio Lancia, ha dichiarato: “Il ritorno di Lancia nei rally è un momento di grande emozione per tutti noi, così come la rinnovata collaborazione con Sparco, un partner storico che ha condiviso con noi trionfi leggendari. Con la Ypsilon Rally4 HF e il Trofeo Lancia, vogliamo riportare il nostro Dna sportivo sulle strade e nei cuori degli appassionati.

Il lancio della collezione ‘Sparco-Lancia HF’ aggiunge un ulteriore tassello a questo percorso, celebrando il nostro heritage e proiettandoci verso il futuro con stile e innovazione”. Per Niccolò Bellazzini, brand Manager di Sparco, “accogliamo con grande soddisfazione ed entusiasmo il ritorno di Lancia nel mondo del rally con questo ambizioso progetto legato al lancio della Ypsilon Rally4 e al relativo Trofeo all’interno del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco di cui siamo title sponsor. Sparco e Lancia condividono un lungo percorso di trionfi e soddisfazioni legati alla golden age del rallismo mondiale. Con la collezione Sparco-HF cerchiamo di aprire insieme un nuovo capitolo, che si fa forte del grande patrimonio di successi ed heritage del passato ma che si rivolge alle nuove generazioni di piloti ed appassionati per rendere di nuovo realtà quello che per tanti anni è stato leggenda”. Miki Biasion, due volte campione del mondo rally con la Delta Gruppo A nel 1988 e 1989 nonchè brand ambassador di Sparco e Lancia, si è detto “orgoglioso di rappresentare oggi il passato, il presente e il futuro con due brand che sono stati al mio fianco nei momenti più esaltanti della mia carriera rallistica. Il mio coinvolgimento e quello di Sparco, in questa operazione di ripartenza del marchio Lancia nel rallismo, è sinonimo di serietà del progetto, lungimiranza e grandi ambizioni”.

