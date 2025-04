Da Londra e Parigi buyer e giornalisti per promuovere Salerno e la sua provincia

Prende il via da oggi 11 aprile “Salerno Wonders”, l’iniziativa organizzata dalla Camera di commercio di Salerno e dedicata alla promozione del territorio salernitano sui mercati internazionali. Fino al 14 aprile, i 13 buyer e i 4 giornalisti della stampa turistica specializzata ospiti avranno l’occasione, attraverso un educational tour articolato secondo itinerari giornalieri ed esperienziali, di conoscere la variegata offerta culturale, archeologica, naturalistica, enogastronomica, artigianale e del wellness della provincia.

L’Ente camerale, in considerazione dell’apertura dal luglio scorso dell’Aeroporto di Salerno – Costa d’Amalfi con la conseguente operatività da parte delle principali compagnie aeree internazionali e la progressiva entrata a regime con la realizzazione del terminal, “si pone l’obiettivo – si legge in una nota – di rafforzare la competitività turistica del territorio e il posizionamento di Salerno e della sua provincia nel panorama delle destinazioni di eccellenza, di sviluppare il turismo incoming durante tutto l’anno”. “Il turismo rappresenta una leva fondamentale per la crescita economica del nostro territorio – dichiara il Presidente di Unioncamere e della Camera di commercio di Salerno Andrea Prete – Con ‘Salerno Wonders’, vogliamo offrire ai buyer e ai giornalisti internazionali un’esperienza diretta delle nostre eccellenze, creando le basi per nuove collaborazioni strategiche. Un ruolo chiave in questa prospettiva sarà giocato dall’Aeroporto Salerno – Costa d’Amalfi che, come è noto, ha aperto ai voli commerciali dal luglio 2024 e che nei prossimi anni entrerà progressivamente a pieno regime. Il potenziamento delle infrastrutture aeroportuali rappresenta un’opportunità unica per consolidare Salerno come destinazione turistica di riferimento, capace di attrarre visitatori durante tutto l’anno e di posizionarsi in modo sempre più competitivo nei mercati internazionali”.

Il programma

Il programma dell’educational tour prende il via oggi 11 aprile con l’arrivo alle 15 presso l’Aeroporto di Napoli, seguirà la visita a Vietri sul Mare, nota per la sua tradizione della ceramica artistica, con una passeggiata lungo la via delle botteghe; si proseguirà al porto turistico di Marina d’Arechi con i suoi 950 posti barca fino a 100 mt nei 340.000 mq di specchio acqueo e 6,2 km di banchine, poi, all’Aeroporto Salerno – Costa d’Amalfi, accolti dal responsabile dello scalo. Il gruppo si sposterà a Paestum, dove alloggerà e concluderà la serata alla Tenuta Vannulo, nota azienda biologica per la produzione della mozzarella, con la visita al Museo della Civiltà Contadina e agli allevamenti di bufale, che ogni mattina ascoltano musica di Mozart per due ore, perché rilassa, oltre ad essere alimentate solo con fieno d’erba biologica coltivata nella tenuta stessa.

Sabato 12 aprile la mattina inizia a Pioppi di Pollica, accolti dal Direttore del Museo Vivo del Mare e dell’Ecomuseo della Dieta Mediterranea “Ancel Keys”, celebre per aver studiato la longevità della popolazione locale e la qualità dei suoi prodotti biologici. A seguire, prima di arrivare al Porto di Acciaroli, affaccio alla Tenuta degli Eremi, 24 ettari tra la collina e il mare, dove trovano dimora, a seconda del microclima, diverse colture tutte rigorosamente biologiche: l’Aloe Vera, un orto panoramico, mandorleti, agrumeti, diversi campi di fichi bianchi del Cilento, carrubi, insieme a centinaia di fiori, in particolare rose, piante e alberi officinali; le arnie sono circondate da ulivi centenari. Dopo la visita degli hotel sul litorale si salirà a San Mauro Cilento, luogo ideale per gli amanti del turismo verde, che possono effettuare passeggiate nei boschi a contatto diretto con la natura, per la degustazione nelle cantine del quattrocentesco Palazzo Mazzarella, un posto autentico nei vicoli di Casal Soprano, uno dei due casali di cui si compone il borgo del Cilento famoso per l’olio e il frantoio. Nel pomeriggio dopo la visita agli alberghi di Santa Maria di Castellabate si salirà al borgo medioevale.

Domenica 13 aprile prevederà la visita alla Cattedrale, grazie a Salerno Opera, alle reliquie di San Matteo, alla tomba del Papa Gregorio VII, al Museo Diocesano, che ospita la più vasta raccolta di tavolette d’avorio del Medioevo cristiano esistente al mondo. A seguire, il Complesso Monumentale di San Pietro a Corte, accompagnati dal Gruppo Archeologico Salernitano per raccontare la storia di Salerno dall’età romana al ‘700 con la visita all’Ipogeo e alla Cappella Palatina. Scendendo verso il Palazzo di Città si attraverserà la Villa Comunale, dove è in corso la Mostra della Minerva, l’annuale esposizione florovivaistica. Arrivati a Piazza della Libertà gli ospiti potranno ammirare i 28.000 mq della piazza sul mare più grande d’Europa, progettata dall’architetto spagnolo Ricardo Bofill. Dalla Stazione Marittima di Zaha Hadid ci si imbarcherà per Cetara, per far conoscere il borgo marinaro, la cui flotta peschereccia è protagonista nel mediterraneo per la pesca del tonno rosso, con la dimostrazione della produzione della colatura di alici. Nel pomeriggio sulle dune sabbiose di Paestum per il racconto dello sbarco degli Alleati del 1943 e dell’Operazione Avalanche. Si proseguirà con la visita del Parco Archeologico e del Museo Nazionale con la Tomba del Tuffatore e il nuovo allestimento museale.

Lunedì 14 aprile partenza per Palinuro e dopo la visita degli Hotel dal porto in gozzo per visitare la Grotta azzurra. A seguire Marina di Camerota al Museo degli Infreschi che in una dimensione multimediale presenta le grotte, la flora e la fauna dell’Area Marina Protetta Costa degli Infreschi e della Masseta, una delle spiagge più belle d’Italia; infine, si salirà al borgo medioevale di Camerota per incontrare l’ultimo vasaio maestro della terracotta.

Salerno Wonders si concluderà lunedì 14 aprile alle ore 15 con la Conferenza “Salerno e la sua provincia: prospettive per il turismo nei mercati esteri”, alla quale interverranno Andrea Prete Presidente di Unioncamere e della Camera di Commercio di Salerno, Alessandro Fimiani Commissario Agenzia regionale Campania Turismo, Michele Miedico Direzione Progetto, Programmazione, Sviluppo dell’Aeroporto di Salerno Gesac SpA, Palmiro Noschese Strategic Advisor for the Luxury Hospitality Industry; modera Nicola Romanelli Consulente strategico e Fondatore di Travel Hashtag.

Dalle 16 alle 20 seguirà il Workshop B2B riservato agli operatori turistici locali, che offrirà un’opportunità concreta di confronto e networking con i buyer inglesi e francesi.