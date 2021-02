Da Medtronic una App per monitoraggio cardiologico a distanza

(Adnkronos Salute) – Arriva in Italia ‘Carelink ExpressTM Mobile’, una App dedicata al monitoraggio da remoto dei dispositivi cardiaci impiantabili Medtronic, che consente ai medici di tutte le strutture sanitarie (Pronto soccorso, ambulatori e ospedali, case di cura) di eseguire i controlli del dispositivo in tempi rapidi e di ricevere un’immediata valutazione tecnica a distanza sullo stato del dispositivo da parte del cardiologo specialista, anche se in servizio presso un’altra struttura. Un dettaglio particolarmente importante – si legge in una nota Medtronic – in tempi di pandemia da Covid 19 caratterizzata da affollamento delle strutture sanitarie, maggiore impegno richiesto al personale medico e riduzione degli spostamenti.