Da Meloni a Macron e Rutte, i leader europei a Washington per l’incontro Trump-Zelensky

Diversi leader europei si uniranno domani a Washington all’incontro del presidente ucraino Volodymyr Zelensky con Donald Trump, che fa seguito al summit di Ferragosto in Alaska fra il presidente Usa e Vladimir Putin. I leader europei che saranno a Washington sono i seguenti: la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen, il presidente francese Emmanuel Macron, il cancelliere tedesco Friedrich Merz, il presidente della Finlandia Alexander Stubb, il primo ministro del Regno Unito Keir Starmer e il segretario generale della Nato Mark Rutte. Per Zelensky si tratterà della prima volta a Washington dopo la sua visita alla Casa Bianca del 28 febbraio scorso, quando nello Studio Ovale andò in scena un acceso scontro verbale con Trump e con il vice presidente Usa JD Vance.