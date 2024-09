Da Mercedes-Benz nuovo Drive Pilot per guida automatizzata

ROMA (ITALPRESS) – Mercedes-Benz presenta la prossima versione di Drive Pilot per la guida automatizzata condizionata (Sae-Level 3)in Germania. Questo aggiornamento evolutivo è ora in grado di seguire un veicolo in autostrada a una velocità fino a 95 km/h, il che rappresenta un vantaggio significativamente maggiore per i clienti. La necessaria ricertificazione da parte dell’Autorità Federale Tedesca per il Trasporto Automobilistico è prevista per la fine del 2024, successivamente le vendite potranno iniziare all’inizio del 2025. Il prezzo del Drive Pilot rimarrà invariato. I veicoli dei clienti già equipaggiati con Drive Pilot potranno essere aggiornati gratuitamente. A seconda del modello, l’update può avvenire in modalità wireless come aggiornamento over-the-air (OTA) o tramite un passaggio in officina. Non è necessario modificare alcun componente del veicolo. Drive Pilot sarà quindi il sistema di livello 3 predisposto per il livello di velocità più elevato al mondo in un veicolo di serie.

“Con questa versione aggiornata del Drive Pilot, Mercedes-Benz sottolinea ancora una volta il suo ruolo di pioniere nella guida automatizzata. Presto sarà possibile attivare la guida automatizzata condizionata fino a 95 km/h nel traffico scorrevole in determinate condizioni sull’autostrada tedesca. In questo modo i nostri clienti potranno utilizzare in modo ancora più efficiente il loro tempo. Mercedes-Benz sta ancora una volta definendo gli standard del settore e spianando costantemente la strada verso la guida autonoma”, sottolinea Markus Schafer, membro del Cda di Mercedes-Benz Group AG, Chief Technology Officer, Development & Purchasing. L’impiego del Drive Pilot ad una velocità più elevata offre ai clienti un numero significativamente maggiore di casi d’uso: Drive Pilot può essere utilizzato in condizioni di traffico scorrevole sulla corsia di destra di un’autostrada, mentre segue un veicolo che precede.

Rimarrà l’opzione già disponibile di utilizzare il sistema in condizioni di traffico intenso e in caso di ingorghi su autostrade adeguate. Durante la guida condizionata automatizzata, il compito di guida può essere affidato al sistema, consentendo ai clienti di utilizzare il proprio tempo in modo più efficiente. Possono scegliere di dedicarsi ad alcune attività secondarie come lavorare, navigare in Internet, guardare la tv o persino un film in streaming tramite servizi come Ridevu di Sony Pictures Entertainment. Quest’ultima integrazione al portafoglio di applicazioni Mercedes-Benz è ora disponibile per i clienti di alcuni modelli in mercati selezionati.

(ITALPRESS).

-Foto: ufficio stampa Mercedes-Benz-