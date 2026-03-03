Da Michele Experience, al via la masterclass sulla pizza e itinerario culturale

Sabato 14 e domenica 15 marzo, partono i primi due appuntamenti su prenotazione con le “Da Michele Experience” che comprendono una masterclass sulla pizza, in italiano o in inglese, e un itinerario culturale in collaborazione con la Cooperativa Manallart, molto attiva sul territorio.

Una narrazione autentica che intreccia il sacro dei vicoli e l’arte bianca più famosa al mondo. Nasce a Napoli un progetto che vede protagonisti l’Antica Pizzeria Da Michele e la Cooperativa Manallart: un’alleanza nata per offrire a cittadini e turisti un’esperienza partecipata nel cuore di Forcella. L’obiettivo dell’iniziativa è restituire l’identità profonda di un territorio attraverso la scoperta di luoghi nascosti, storie popolari e la tradizione gastronomica che ha reso Napoli celebre a livello internazionale.

L’itinerario inaugurale, in partenza il weekend del 14 e 15 marzo, parafrasa il celebre film con Julia Roberts per sintetizzare un viaggio tra fede e sapore.

Il tour parte dalla Chiesa della Disciplina della Santa Croce, un tesoro celato all’interno di un palazzo nobiliare e restituito ai giovani e alla comunità grazie all’impegno de L’Altra Napoli EF e dell’Arciconfraternita della Disciplina della Santa Croce. Qui, i visitatori scopriranno la storia millenaria della congrega e delle confraternite napoletane in un’atmosfera intima e suggestiva. Dalla dimensione spirituale si passa alla vitalità de l’Antica Pizzeria Da Michele (in via Cesare Sersale 1 a Napoli). I partecipanti non saranno solo spettatori, ma protagonisti: dopo aver appreso la storia della famiglia Condurro e la filosofia della “Margherita e Marinara”, si cimenteranno nell’arte del pizza making (stesura, condimento e cottura in forno) fino alla degustazione finale.

L’experience è disponibile in italiano o in inglese alle ore ore 10:00, 12:00, 14:00 e 16:00 previa prenotazione al numero 327 0904928 oppure via mail a prenotazioni@manallart.it.

“Voglio andare in un posto dove meravigliarmi di qualcosa“, diceva Julia Roberts nel film “Mangia, Prega, Ama”. Forcella è esattamente quel posto: un luogo capace di sorprendere, emozionare e lasciare un segno profondo in chi lo attraversa.