Milano, 16 giu. (Adnkronos) – Milano-Bicocca aumenta la propria offerta di corsi part time: un’opportunità che negli anni si è rivelata uno strumento in più per aiutare gli studenti-lavoratori nel loro percorso formativo. In totale sono 12 i corsi che permettono agli studenti che non possano frequentare con continuità, la possibilità di intraprendere un percorso formativo di studio per un numero di anni pari al doppio della durata normale del corso cui sono iscritti, senza andare fuori corso.