Da Napoli alla Dakar, grazie a progetto di inclusione sociale

«Da quasi vent’anni investiamo su opportunità di formazione e occupazione dei giovani napoletani, credendo fortemente nel loro valore come strumento di crescita professionale e umana. Con NapoliDakar, offriamo a quattro giovani un’occasione straordinaria: due meccanici lavoreranno in un team della Dakar, mentre due videomaker di Audiovisual Napoli Hub documenteranno questa avventura. È un progetto ambizioso che speriamo possa ispirare una nuova generazione di giovani napoletani. La mia riconoscenza va alle aziende che hanno deciso di sostenerci». Così Ernesto Albanese, presidente Altra Napoli EF, lancia la partecipazione di alcuni team di Napoli alla Dakar 2025 che alla sua 47ma edizione parte il 3 gennaio da Bisha in Arabia Saudita e si terminerà il 17 a Shubaytah. La partecipazione alla Dakar, il rally simbolo di ogni inizio anno, fa parte del progetto NapoliDakar – A Road to Employment, un ambizioso progetto di formazione e inserimento al lavoro rivolto a giovani provenienti da contesti di marginalità economica e sociale di Napoli , che mira a offrire opportunità di crescita professionale e inclusione sociale attraverso un percorso formativo che culminerà con la partecipazione alla prestigiosa Dakar 2025. Il progetto sul campo si articola in due filoni principali: la formazione in meccatronica per il settore automobilistico e la specializzazione nel campo della produzione audiovisiva. Una duplice offerta formativa che mira a creare professionisti qualificati in settori di grande richiesta, aprendo nuove prospettive di carriera per i giovani partecipanti. L’aspetto più innovativo del progetto risiede nella sinergia tra due iniziative di rilevante impatto sociale: Scuola del Fare, promossa da Fondazione Riva, che prepara giovani provenienti da contesti difficili con competenze adatte all’inserimento lavorativo nelle aziende dell’automotive in collaborazione con l ‘Università degli Studi di Napoli Federico II, percorso di formazione e inserimento al lavoro per giovani Neet nel settore della produzione cinematografica e audiovisiva. La collaborazione coinvolge due giovani, Simone Azzurro ed Emmanuel Bonaurio provenienti dalla Scuola del Fare, per la specializzazione in riparazione dei veicoli a motore e Roberta Rossini e Antonio Massa, provenienti da Audiovisual NapoliHub, per la realizzazione di un documentario sull’intera esperienza. «La partecipazione a questo progetto – dicono Antonio Riva, direttore didattico Scuola del Fare – di due studenti formati dalla nostra scuola sottolinea il valore di un percorso che supera le aule. Questa esperienza li aiuta a crescere, confrontandosi con il mondo reale e le sfide del lavoro di squadra, diventando un esempio positivo per molti altri giovani, spingendoli a cogliere tutte le opportunità offerte dalla rete dei partner e degli amici della nostra Scuola». Da settembre a novembre 2024, Simone ed Emmanuel stanno partecipando a una formazione pratica presso la scuderia R TEAM, mentre Roberta e Antonio hanno iniziato a documentare il processo. Il momento clou del progetto sarà proprio la partecipazione alla Dakar 2025, un’esperienza che offrirà ai giovani un’opportunità unica di mettere in pratica le competenze acquisite in un contesto internazionale di alto livello. Infine, da febbraio a luglio 2025, si procederà alla realizzazione del documentario che racconterà l’intero percorso, adoperando le competenze sviluppate da Roberta e Antonio, guidati dagli esperti di Upside Production.