Da Napoli gli aiuti del Papa per le popolazioni colpite dal terremoto

Il Papa, tramite il Dicastero per il servizio della carità, ha provveduto ad un primo aiuto per le popolazioni colpite dal terremoto in Turchia e in Siria. Stamani dal porto di Napoli è in partenza una nave, la Msc Aurelia, che arriverà tra due giorni a Iskenderum in Turchia. A bordo, oltre agli aiuti del governo italiano e di altre organizzazioni non governative, ci saranno 10.000 magliette termiche che il cardinale Konrad Krajewski Elemosiniere del Papa, ha portato ieri personalmente nel capoluogo campano. Gli indumenti sono destinati al campo profughi di Kilis, in Turchia, a 50 km da Gaziantep e a 60 km dalla città siriana di Aleppo.