Da Napoli Mergellina alle Isole Eolie, via ai collegamenti veloci

di Marco Milano

Dall’altro giorno si viaggia da Napoli per le Isole Eolie con collegamenti veloci via mare. Un servizio che sarà operativo per tutta l’estate e fino al 15 settembre. L’annuncio è stato dato da “Snav”, la compagnia marittima che opera sulla linea con un’unità veloce e che ha fatto sapere, dunque, “che anche quest’estate si potranno raggiungere in poco tempo le affascinanti perle siciliane dal capoluogo campano”. Le partenze saranno programmate nei week end di giugno, e ci saranno, inoltre, corse quotidiane da fine giugno a settembre. La “Snav” che con le sue unità assicura servizi caratterizzati dal tradizionale comfort ha reso noto che le le partenze sono previste alle ore 14.30 da Napoli Mergellina con arrivo a Stromboli dopo quattro ore e mezza di navigazione e scali successivi a Panarea, Salina e Vulcano prima di approdare a Lipari .

“L’orario pomeridiano di partenza da Napoli diventa strategico per assicurare il comodo raggiungimento del porto di Mergellina anche ai viaggiatori in arrivo da altre città italiane ed europee – si legge nella nota – A tal proposito, Snav e Italo hanno lanciato il biglietto integrato Treno + Nave che consentirà ai passeggeri di viaggiare con un tagliando unico da qualsiasi città italiana collegata a Napoli”.