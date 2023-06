‘Da Napoli nel Mondo per Ponti e Strade’ di Piero Antonio Toma all’Istituto di Studi Filosofici

Sarà presentato giovedì 15 giugno 2023 alle ore 16.30 al Palazzo Serra di Cassano a Napoli, sede dell’Istituto di Studi Filosofici, in Via Monte di Dio 14, il libro “Da Napoli nel Mondo per Ponti e Strade” del giornalista e scrittore Piero Antonio Toma, realizzato come narrazione, intervista all’ingegnere Ernesto B. Schiano e pubblicato da Guida Editori. Interverranno nel corso del pomeriggio culturale oltre all’autore, Ermanno Corsi, giornalista e scrittore, Alfonso Ruffo, direttore del quotidiano economico “il Denaro”, Adriano Giannola, Presidente della Svimez e l’ingegnere Ernesto B. Schiano.

Uno spaccato di storia nel libro, che ospita anche numerose testimonianze di studiosi e di esperti, oltre a narrare la vita professionale di un uomo che, grazie allo strumento prezioso delle Partecipazioni Statali, diventa la narrazione di una città come Napoli, e di un paese come l’Italia, riuscendo a tradurre il passato in futuro dentro e fuori i confini. Una città che più di altre gode di un corredo di primati, come la prima nave a vapore del Mediterraneo o la prima ferrovia del Paese. Tuttavia è anche una città lacerata da mille problemi e disguidi e perseguitata da soprusi. Nelle pagine del libro si racconta come quest’uomo abbia saputo dotare non solo la sua, ma anche altre città e altri Paesi di nuovi primati di ponti e di strade in grado di migliorare la convivenza imprimendo un nuovo impulso al commercio, al turismo e alla inclusione. Ma, come accade spesso in Italia, ha subito anche molte prevaricazioni, alle quali ha sempre reagito con orgogliosa correttezza. Per saperne di più su di lui l’autore Piero Antonio Toma, dopo le interviste effettuate in presenza o al telefono, ha bussato alle porte di studiosi, esperti, collaboratori, e dirigenti del Gruppo Iri, i quali hanno fornito informazioni, studi, progetti e resoconti giornalistici che ora sono ospitati nel volume.

Dagli anni ‘70 ai ’90 Ernesto B. Schiano è stato amministratore delegato delle principali aziende IRI e in particolare di Iritecna, capogruppo di tutte le società a Partecipazione Statale nel settore Infrastrutture, Assetto del Territorio ed Impiantistica in Italia e all’estero. In particolare a Napoli ha progettato e diretto i lavori della Tangenziale, la prima autostrada urbana d’Europa e forse del mondo e il Centro Direzionale, ubicato in un sito nevralgico tra le autostrade, la stazione ferroviaria centrale, il porto e l’aeroporto di Capodichino. Inoltre ha operato sia nella prima (e rimasta unica tratta in Italia su binari ininterrotti) Roma-Napoli della ferrovia dell’Alta Velocità, sia nell’ingegnoso svincolo della Tangenziale col riassetto del piazzale Tecchio e nel relativo sottopassaggio per evitare pericolosi blocchi al traffico sulla Tangenziale in occasione delle partite di calcio e per valorizzare il ruolo della Mostra d’Oltremare. E sempre a Napoli infine ha costruito a Monte Sant’Angelo la nuova Facoltà di Scienze dell’università Federico II. Tra tanti altri suoi incarichi all’estero (dalla Gran Bretagna agli Stati Uniti, dall’Argentina a tanti altri Paesi dell’Africa, dell’Asia e dell’Australia), Schiano è stato amministratore delegato della società dell’IRI Stretto di Messina e in questa veste ha progettato il Ponte ad una sola campata.