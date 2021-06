Da Nissan lezioni di guida su Juke

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Si riprende a viaggiare e Nissan fa scendere in campo il suo maggiore esperto di guida per una serie di lezioni a bordo di Nissan Juke.

Paul Eames, Nissan’s European Driver Training Expert, Customer Oriented Engineering del Nissan Technical Centre Europe, svela come gestire al meglio acceleratore, sterzo e tecnologie di bordo per affrontare i vari tracciati e le diverse situazioni di guida.

Juke è il veicolo ideale per dimostrazioni in città, in autostrada e nei contesti extraurbani, grazie alla sua fluida manovrabilità e al motore tre cilindri turbocompresso da 1 litro, reattivo e scattante.

Paul ha dedicato oltre 25 anni a collaudare veicoli Nissan in tutto il mondo, perfezionando le tecniche di guida fino a ottenere la qualifica “A1” ed essere uno dei migliori piloti-istruttori della Casa.

Affidandosi al proprio talento e competenze ingegneristiche Paul assicura che ogni nuovo modello Nissan sia ottimizzato per le strade europee e possa affrontare senza problemi curve strette e terreni difficili.

“Nissan Juke è un’auto fantastica per chi vuole affinare le proprie abilità al volante e sperimentare tecnologie d’avanguardia, progettate per regalare il massimo piacere di guida. La versatilità di Juke è l’ideale per i viaggiatori che si muovono spesso tra città, autostrade e strade extraurbane. Le sue sofisticate dotazioni tecnologiche offrono maneggevolezza e divertimento”, ha dichiarato Paul Eames.

Nel primo video masterclass, Paul spiega come rispettare i limiti di velocità, molto variabili nei contesti extraurbani, prestando sempre attenzione alla segnaletica stradale. Su Juke un aiuto importante è offerto dall’innovativa funzione Traffic Sign Recognition, che riconosce i segnali stradali e supporta il guidatore a rispettare i limiti di velocità.

Paul dimostra anche che l’erogazione progressiva di potenza e i 200 Nm di coppia offerti dal motore di Juke garantiscono il massimo controllo in ogni situazione. Risultato? Una guida agile e reattiva, con un’accelerazione lineare anche nei tratti misti.

Nella seconda puntata Paul affronta le strade cittadine insegnandoci a gestire accelerazioni e frenate, svelandoci come anche nella giungla urbana è possibile guidare in modo armonioso e rilassante. Uno dei segreti sta nel controllo dello sterzo e Paul spiega come evitare strattoni e stop-and-go.

La tecnologia Intelligent Ride Control di Juke assiste il guidatore in città, ottimizzando la fluidità di marcia con frenate leggere e dolci accelerazioni per ridurre il beccheggio della vettura sulle asperità dell’asfalto.

Nell’ultimo video della serie, Paul sottolinea l’importanza di fare delle pause durante i lunghi viaggi in autostrada. Per aiutare i guidatori a rimanere sempre freschi e concentrati, il sistema Intelligent Driver Alertness di Juke sorveglia i movimenti del volante e, se rileva segni di stanchezza, segnala al pilota la necessità di fermarsi.

Paul spiega come il cruise control sia un valido supporto per non superare i limiti di velocità; inoltre, illustra le funzioni dell’Intelligent Cruise Control di Juke, e come questo aiuti a mantenere la distanza di sicurezza dal veicolo che precede, anche se quest’ultimo dovesse frenare all’improvviso.

“La libertà di guidare in spazi aperti è un incredibile antidoto alla monotonia della routine quotidiana. Con i consigli giusti, tutti possono imparare a guidare in modo divertente e rilassante”, dice Paul Eames.

I masterclass di guida di Paul sono stati girati con telecamere che riprendono sia l’interno che all’esterno del veicolo, per dare l’impressione di trovarsi realmente al volante di Nissan Juke.

