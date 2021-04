DA OGGI A LISTINO SUZUKI JIMNY PRO IN VERSIONE AUTOCARRO

Entra nel listino di Suzuki Italia Auto Jimny Pro, in configurazione autocarro, con due posti e un ampio vano di carico posteriore separato dall’abitacolo da una solida rete divisoria di sicurezza. Ripropone lo spirito originario dei suoi inarrestabili antenati, che con il loro peso ridotto, un’agilità eccezionale e la trazione integrale garantiscono, da oltre cinquant’anni, una mobilità straordinaria, anche nelle condizioni più sfidanti. Con l’evoluzione, nel tempo, di queste caratteristiche iconiche in chiave moderna, vanta un’attitudine impareggiabile ad adattarsi a qualsiasi impiego professionale, pronto ad accompagnare su ogni terreno gli appassionati di fuoristrada, così come gli amanti degli hobby e degli sport all’aria aperta. Suzuki Jimny Pro è proposto in unico allestimento a 18.700 Euro IVA esclusa, 23.400 Euro IVA inclusa chiavi in mano. Ad eccezione delle verniciature speciali BiColor, l’allestimento prevede tutti i contenuti di serie, senza la necessità di ulteriori optional.

Standard, infatti, i fari con sistema di abbaglianti automatici “nontiabbaglio”, i fendinebbia, i sedili anteriori riscaldabili, il climatizzatore, il Cruise Control e i sistemi ADAS di assistenza alla guida. E’ infatti equipaggiato, di serie, dai sistemi “guidadritto” (avviso di superamento della corsia), “occhioallimite” (il riconoscimento dei segnali stradali), “attentofrena” (la frenata automatica d’emergenza con riconoscimento dei pedoni) e “restasveglio” (il monitoraggio dei colpi di sonno). Per la guida in fuoristrada e su tutti i tratti in forte pendenza entrano in azione i dispositivi “partifacile” (hill hold control) e “scendisicuro” (hill descent control). Di serie anche il sistema di sicurezza e localizzazione eCall, in grado di mettere in contatto i passeggeri con i soccorsi in caso di emergenza o, in caso di incidente grave, di lanciare automaticamente una richiesta di aiuto segnalando la posizione della vettura.

(ITALPRESS).