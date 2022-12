Da Piero Angela a Monica Vitti: l’addio ai personaggi famosi della cultura e dello spettacolo nel 2022

Il cambio d’anno, oltre a essere un periodo sospeso fra il passato del tempo andato e il futuro del tempo che verrà, è il momento della stesura di bilanci collettivi e personali e, purtroppo, anche del ricordo delle persone che non ci sono più. Il 2022 ha segnato l’addio a tante personalità illustri del mondo della cultura e dello spettacolo: scrittori e giornalisti, registi e attori, musicisti e cantanti, fotografi e stilisti. Nella categoria ‘letteraria’ che può tenere insieme gli scrittori e i giornalisti, rientrano uomini che hanno fatto la storia della comunicazione e della informazione in Italia, come Piero Angela, il re dei divulgatori scientifici televisivi, ideatore di programmi di successo della Rai come ‘Quark’ e ‘Superquark’, morto all’età di 91 anni; ed Eugenio Scalfari, il fondatore del settimanale ‘L’Espresso’ e del quotidiano ‘la Repubblica’, scomparso a 98 anni. Per non parlare di David Sassoli che, partendo dalla conduzione del Tg1, è arrivato a ricoprire il ruolo di presidente del Parlamento Europeo. All’elenco potremmo aggiungere anche Letizia Battaglia, la fotografa dei delitti di mafia. E poi, Gianni Bisiach giornalista fra informazione e storia; Angelo Guglielmi mitico direttore di Rai3; Tito Stagno il cui ricordo è indissolubilmente legato alla telecronaca dal primo uomo sulla Luna; Donatella Raffai, la prima conduttrice della popolare trasmissione Rai ‘Chi l’ha visto?’; Mario Sconcerti, una vita per lo sport; il disegnatore satirico Alfredo Chiappori.