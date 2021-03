Da Pompei al design: negli Usa duemila anni di arte italiana in mostra con il sostegno dell’ambasciata

Nonostante la pandemia, continua a essere ricca l’offerta di esposizioni dell’arte italiana proposta da musei delle città del centro-sud degli Stati Uniti. Eventi sostenuti d’intesa con l’ambasciata di Washington, dal consolato generale di Houston con fondi di promozione integrata. Allo Houston Museum of Natural science (HMNS) si può visitare una mostra sulla città di Pompei organizzata da Mondomostre in collaborazione con il Museo archeologico nazionale di Napoli. È stata inaugurata lo scorso 12 febbraio e resterà aperta fino a settembre prossimo. “Pompeii: The Exhibition” espone oltre 150 pezzi, inclusi alcuni calchi di persone e animali ritrovati sepolti. Presente anche una sezione di simulazione virtuale dell’eruzione del 79 d.C. Una volta chiusa a Houston, la mostra si sposterà, da ottobre 2021 fino a febbraio 2022, al Ross Perot Museum di Dallas.

Sempre a Houston, al Menil Drawing Institute, è in corso, fino all’11 aprile, una mostra sul disegno italiano del XX secolo, ‘Silent Revolutions: Italian Drawings from the 20th Century’, organizzata in collaborazione con la Collezione Ramo di Milano. L’iniziativa avrà come eventi centrali, tra il 7 e il 9 aprile, tre seminari virtuali: una ‘Keynote Lecture’ sulla mostra; un panel sulla rilevanza delle donne all’interno del disegno italiano dell’epoca; un incontro sulle relazioni tra movimenti e artisti italiani e americani.

Inaugurata lo scorso agosto, è ancora visitabile a Dallas, fino al 14 maggio, la mostra ‘Dali’s Divine Comedy’, che espone numerose stampe e xilografie che Salvator Dalì ha prodotto ispirandosi a ‘La Divina Commedia’. In vista della chiusura della mostra, sono allo studio iniziative celebrative su Dante Alighieri. ‘The Painters of Pompeii: Roman Frescoes from the Archeaological Museum of Naples’ è il titolo di una mostra che fra giugno e metà ottobre 2021 sarà aperta all’Oklahoma City Museum of Art nella città statunitense. Una novantina i pezzi esposti provenienti dal Museo archeologico nazionale di Napoli. Durante la mostra, in raccordo con la Camera di commercio italiana a Houston, sarà organizzato un evento di promozione del settore italiano food and wine.

Dal prossimo 16 ottobre, a San Antonio (Texas), presso il Sama (San Antonio Museum of Art), che quest’anno compie 40 anni, sarà presentata la mostra ‘Roman Landscapes’, organizzata dallo stesso museo con fondi provenienti da diverse parti del mondo, compresi musei e soprintendenze italiane, inclusi i Musei Vaticani. La mostra, aperta fino al 9 gennaio 2022, ha per tema la pittura del paesaggio nell’antica Roma. Una settantina i prodotti artistici esposti, molti dei quali inediti per il pubblico americano.