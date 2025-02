Da popstar a clochard, cantante olandese finisce in una casa di accoglienza irpina

Da popstar, famosa in Germania e in Olanda, a senza fissa dimora in provincia di Avellino. È la storia di Rania Zeriri, 39enne cantante olandese diventata famosa in Germania per la sua partecipazione nel 2008 al talent show musicale “Deutschland sucht den Superstar”, alla quale è seguito un periodo di notorietà fino a quando ha deciso di abbandonare le scene per fare ritorno in Olanda e vivere con la madre. La 39enne, di cui si erano perse le tracce proprio dopo la morte della madre, è stata ritrovata ieri a Mercogliano, in provincia di Avellino, in strada e in condizioni di disagio. Si è subito attivata l’Amministrazione comunale di Mercogliano, con il sindaco Vittorio D’Alessio che ha contattato l’Ambasciata olandese alla quale ha illustrato la situazione di Rania. Sul posto sono intervenuti i servizi sociali del Consorzio per il welfare integrato Ambito territoriale A02, con una psicologa e una mediatrice linguistico-culturale che hanno convinto la 39enne a farsi aiutare. Rania ha così potuto mangiare grazie al pasto offerto da un ristorante di Mercogliano ed è stata accompagnata in una casa di accoglienza gestita dalla cooperativa Demetra, nella quale ha trascorso la notte. La 39enne “sta reagendo bene” alle prime cure e all’offerta di assistenza, racconta a LaPresse il sindaco di Mercogliano Vittorio D’Alessio che ha chiesto ai servizi sociali aggiornamenti sulle condizioni della donna. In un primo momento la 39enne aveva manifestato l’intenzione di raggiungere la Sicilia per incontrare un amico, ma si sta cercando di convincerla a restare nella casa di accoglienza qualche altro giorno in modo da recuperare le sue condizioni psicofisiche. Il sindaco non esclude la possibilità di trovare per lei “una collocazione qui che possa renderla indipendente e permetterle di vivere una vita normale”