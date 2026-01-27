Da Pozzuoli un modello di inclusione: l’azienda Tammaro tra i vincitori del bando Coltiviamo

Parte da Pozzuoli uno dei progetti simbolo dei dieci anni del bando “Coltiviamo Agricoltura Sociale”. L’azienda vivaistica Tammaro società agricola srl, realtà storica del territorio flegreo, è tra i vincitori della decima edizione ed è stata premiata oggi a Palazzo della Valle, a Roma, nel corso della cerimonia che ha celebrato il decennale dell’iniziativa promossa da Confagricoltura, Senior L’età della Saggezza Onlus e Reale Foundation, con il patrocinio del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste e il contributo di Unioncamere.Il bando è promosso da Confagricoltura, Senior L’età della Saggezza Onlus e Reale Foundation, in collaborazione con la Rete delle Fattorie Sociali. All’evento è intervenuto il sottosegretario di Stato Patrizio La Pietra.

L’azienda vivaistica Tammaro è stata premiata per il progetto “Vivaio sociale: coltiviamo inclusione”, iniziativa di agricoltura inclusiva che offre a ragazzi con disabilità percorsi di formazione e inserimento lavorativo in un ambiente naturale e strutturato, attraverso la cura di piante ornamentali, da frutto, da orto e fiori, con il supporto di un’équipe multidisciplinare composta da educatori, agronomi e psicologi.

Numeri che raccontano un decennio di impatto reale

In dieci anni il bando ha erogato 1,2 milioni di euro a fondo perduto, finanziando 33 progetti, tutti monitorati e pienamente operativi. Le candidature complessive sono state 728, mentre 29 le borse di studio assegnate.

Nato all’indomani della legge 141 del 18 agosto 2015, che ha definito il primo quadro normativo sull’agricoltura sociale, il bando si è affermato come uno strumento capace di sostenere imprese che coniugano innovazione, sostenibilità ed etica, generando impatto sui territori e rafforzando la coesione sociale.

Le iniziative finanziate hanno riguardato soprattutto persone con disabilità fisiche e mentali, persone con disturbi dello spettro autistico, giovani e minori in difficoltà educativa, immigrati, rifugiati e richiedenti asilo, oltre a donne fragili e vittime di violenza.

Premi, sezioni speciali e nuove integrazioni

I tre progetti vincitori della sezione ordinaria hanno ricevuto 40.000 euro ciascuno, a cui si aggiungono tre borse di studio per il Master in Agricoltura Sociale dell’Università di Roma Tor Vergata.

Nel tempo il bando ha introdotto ulteriori integrazioni: nel 2017 è stato premiato un progetto nelle aree del Centro Italia colpite dal sisma del 2016; dal 2022 è attiva una sezione speciale dedicata alla gestione e riqualificazione del verde pubblico, con un premio di 20.000 euro.

Per il decennale è stato inoltre istituito un premio celebrativo da 20.000 euro, ideato da Senior L’età della Saggezza Onlus e assegnato a un’impresa guidata da under 35.

Le voci dei promotori

Per Alberto Statti, componente della giunta nazionale di Confagricoltura, “questa è un’occasione di bilancio, ma anche di rilancio del settore, che ha aperto nuovi orizzonti: dalla creazione di beni per la collettività al mantenimento di un tessuto sociale vitale nelle aree interne del Paese, con un incentivo anche economico. Il vero progresso nasce quando l’economia si mette al servizio delle persone e dei territori”.

Secondo Angelo Santori, presidente di Senior L’età della Saggezza Onlus, “le storie ascoltate dimostrano che l’agricoltura sociale trasforma fragilità in forza. È una ricchezza che non coltiva solo prodotti, ma futuro e solidarietà tra generazioni. Serve rilanciare il settore con politiche adeguate”.

Luca Rossin, team leader di Reale Foundation, ha sottolineato come la decima edizione rappresenti “un traguardo importante che conferma questo percorso come pilastro della nostra missione. Sostenere l’agricoltura sociale significa creare valore per le persone e per i territori”.

Per Marco Berardo Di Stefano, presidente della Rete delle Fattorie Sociali, “si chiude simbolicamente un primo decennio, ma si apre una nuova fase: innovazione, reti territoriali e politiche strutturali saranno decisive per rendere l’agricoltura sociale sempre più centrale nello sviluppo sostenibile del Paese”.

I vincitori

Sezione ordinaria – 40.000 euro ciascuno

Azienda Agricola Abellonio Roberto Cascina Piccaluga – 8pari = Vino Sociale e Pari Opportunità

Piemonte, Alba (Cuneo)

Azienda vivaistica Tammaro società agricola srl – Vivaio sociale: coltiviamo inclusione

Campania, Pozzuoli (Napoli)

Fondazione per l’Agricoltura F.lli Navarra – L’Orto dell’Inclusione

Emilia-Romagna, Ferrara

Premio celebrativo del decennale – 20.000 euro

Tirollallà Srls – Everyone is an alien somewhere – Coltiviamo speranza

Sicilia, Santa Croce Camerina (Ragusa)

Sezione speciale verde pubblico – 20.000 euro

Ventotenemia APS – L’agricoltura non ISOLA

Lazio, Ventotene (Latina)