Da Radio-Tv Alta Sostenibilità e ASviS il punto sull’assistenza agli anziani non autosufficienti

Si riporta di seguito il testo ASviS e relativo [VIDEO] dell’incontro del 4/3/24

La legge delega ha lasciato in sospeso questioni cruciali, come l’assistenza domiciliare, sollevando interrogativi sulla sua adeguata risposta alle esigenze degli anziani non autosufficienti e ai criteri dell’Unione europea.

La Riforma della non autosufficienza, attesa da decenni, ha ricevuto finalmente una legge delega nel marzo 2023, ma l’attuazione concreta è stata ulteriormente differita a diciassette nuovi decreti attuativi e cinque linee guida, senza alcuna specifica menzione riguardo l’assistenza domiciliare.