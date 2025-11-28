Da Rivieccio a De Luca Tamajo: arte, spettacolo, volontariato e diritto protagonisti nella festa di Bluduemila

Tantissimi gli Amici che hanno posato davanti al banner dell’evento, per lo scatto-ricordo di Edoardo De Campora, prima di gustare l’aperitivo negli eleganti saloni del Circolo. Ad accoglierli, il presidente di Bluduemila Marco del Gaiso con la moglie Pia, come sempre coadiuvati dalle instancabili “BluGirls” e dalla discreta “protezione” della New Police Security.

La conduzione della serata

Una serata di festa, quella condotta dalla autorevole professionalità della giornalista Serena Albano, che quest’anno ha potuto contare sulla esperienza maturata nella scorsa edizione dalla psicologa di Gigi Marzullo Francesca Cosconati. Conclusosi l’aperitivo curato da Abbate Pizzeria e accompagnato dalle bollicine di Vigne Irpine, Serena Albano ha dato la parola al presidente del Gaiso che ha ringraziato il Tennis Club Napoli e tutti i sostenitori di Bluduemila per poi passare nuovamente la parola alla conduttrice, che ha accennato alla condivisione della giornata di lotta contro la violenza alle donne, e dato il via alla proiezione di “dove eravamo rimasti?”, il video approntato da Canale8 per rievocare i momenti più salienti della pregressa edizione.

Riconoscimenti e premi

È stata quindi la volta degli attesi riconoscimenti, la cui consegna è stata preceduta dalla lettura dei curricula affidata a Francesca Cosconati e dalla proiezione delle clips dedicate a ciascun designato.

Delfino d’Argento Sport & Sociale a Stefano Lanfranco, presidente di “Scugnizzi a Vela” per il progetto – di recupero di preziosi cimeli e sopratutto di coscienze – varato d’intesa tra Marina Militare e Dipartimento della Giustizia Minorile per favorire l’integrazione di giovani a rischio attraverso il restauro di imbarcazioni appartenute alla prima.

Delfino d’Argento Napolinelmondo alla regista e produttrice Stella Leonetti, alla cui premiazione è intervenuto anche il presidente del T.C. Napoli Riccardo Villari per ricordare il ruolo rivestito dalla famiglia Leonetti nell’ultracentenaria storia del sodalizio di Villa Comunale.

Ed analogo ricordo ha voluto dedicare a Raffaele De Luca Tamajo, socio storico e già vice presidente del T.C. Napoli, insignito del Delfino d’Argento “Giurista & Gentiluomo” per la brillantissima carriera accademica e professionale nel campo giuslavoristico.

É stata poi la volta di Lia Rumma, tra le più apprezzate galleriste del mondo, che ha ricevuto il Delfino d’Argento “Una Vita per l’Arte”, per poi concludere in allegria con l’assegnazione a Gino Rivieccio del Delfino d’Argento alla Carriera.

Buffet, intrattenimento e lotteria

Chiusa tra gli applausi la fase istituzionale, si é passati ai piani superiori col buffet delle grandi occasioni allestito da Terrazze Caracciolo, come sempre arricchito dagli inimitabili latticini di Torre Lupara e dai pregiati vini di Vigne Irpine.

Poi nuovamente nei saloni delle feste, velocemente riconvertito dall’ineccepibile personale del T.C.Napoli, in attesa dei dolci generosamente offerti dalle Pasticceria Annunziata Liccardo e ancora da Abbate Pizzeria, e della tradizionale lotteria di mezzanotte, ad ascoltare la voce calda di Enzo Toscano accompagnato dal Dj Marco Romagnoli, sotto i puntuali scatti di Edoardo De Campora e di Roberto Lino (il CardioFlash). Applauditissimo il consueto“fuori programma” di Filippo Morace e grande estrazione tra l’entusiasmo dei Ospiti, dei preziosi omaggi di Marinella, I Borbone, Checco Russo gioielli, de Laurentiis gioielli, Enfasi gioielli, Le Zirre, Vigne Irpine, unitamente alle prestigiose opere di Annalaura di Luggo (offerta da Jus Museum) e Roberto Maria Lino, entrambe reduci dall’evento internazionale Roma Arte in Nuvola 2025, per finire con la crociera su Splendida messa in palio da MSC Crociere, storico estimatore di Bluduemila.

Puntuale il sostegno all’Associazione del Delfino anche da SMC (Scientific Medical Company), Talenti, Villa Maria (Gruppo Farbo), AREC, Studio Legale del Gaiso, Travel Assistance nonchè dalle testate RAI, Il Mattino, Il Roma, Il Denaro, I’M.

Esilarante la lotteria grazie alle impreviste imitazioni dell’ex procuratore generale presso la Corte d’Appello di Napoli Luigi Riello, che hanno preceduto le aggiudicazioni dei premi per gran parte attribuite alla delegazione romana di Bluduemila.

Ospiti della serata

Tra i numerosi Ospiti della serata accorsi pure da fuori regione, la presidente di Canale8 Lilli Albano, de Il Denaro Federica Cigala, Edo e Annamaria Curcio, la maestra di casa del T.C. Napoli Marinì Ajello, Lucia Abbamonte, Marco e MariaGrazia Leonetti, Manuel Pasca e Riccarda Rodinò di Miglione, Eugenio e Cristina Leonetti, Antonio Scioscia e Marika Rocco di Torre Padula, Sergio e Lucia Avallone, Domenico e Adele Orabona, Renato Rossi e Daniela Natale, Olindo Preziosi e Fabrizia Satta Flores, Michele e Paola Miranda, Aldo e Rossana Migliardi, Massimo e Marina Calò, Enzo e Gemma Cappello, Paolo Trapanese e Maria, Raffaele e Teresa Russo, Andrea Quarto e Sonia, Giancarlo e Nadia Ragusa, Antonio Scioscia e Alessandra D’Antonio, Franco Alberto e Caterina Mottola, Adolfo Gallipoli, Gino de Laurentiis e Letizia Maione, Mario e Teresa Falanga, Vincenzo e Clelia Pepe, Alberto De Nardi e Maura Letizia, Marco Lobasso, Francesco Mollo e Francesca Maffei, Nico Serao e Nicòl del Gaiso, Roberto Donatella e Roberto Maria Lino, Pietro Marzano e Fabiana Montefusco, Roberto e Danila Deitinger, Paolo Loconte e Patrizia Fiorucci, Laura Caico e Carlo De Rita, Antonio Iodice Denza e Nicoletta Auricchio, Jacopo Peruzzi e Mara Scopetta, Delia Frediani, Francesco Russo e Chiara Verde, Achille Lauro e Titti Troianiello, Fulvio e Rossella Fiorillo, Aurelio Scotti e Fulvia Pastore, Carmelo ed Annamaria Bongiorno, Alberto Coppo ed Emilia Pontillo, Nando e Maria Luminoso, Sergio Scopetta e Stefania del Gaiso, Ninni Serra e Mena Bove, Antonio Coviello e Serena Serao, Vincenzo del Gaiso e Maria Luisa Zecca, Saverio Cicala e Adele Vairo, Pasquale Pilla e Claudia Buffolano, Adriano Morelli con Rossella Zitiello, Fulvio e Antonella Cosconati, Aldo e Anna Pezza, Ciro e Carmensita Ranaulo, Antonio Fullin con l’attrice Marina Tagliaferri, Giorgio Areni e Donatella Solidone, Lorenzo e Cristina Calò, Bruno Cimmino e Giancarlo degli Uberti, Marcello De Luca Tamajo e Micca Falco, Giuseppe Fiordiliso e Imma di Saja, Tommaso De Rita e Flavia Visco, Carlo Fiorentino e Daniela Natale, Roberto Lauro e Rosaria Morra, Antonio Lepore e Rosaria Cantangelo, Ennio Marsella e Maria Romano, Riccardo Teano e Gabriella Amodio, Luciano Tranquillo e Ersilia Capone.