Da Rkomi e Fabri Fibra ai Delicatoni e Coca Puma: ritorni attesi e collaborazioni sorprendenti

di Francesca Meglio

Tra ritorni attesi, debutti emotivi e collaborazioni sorprendenti, ecco i brani che stanno definendo il suono di questo fine maggio.

Dopo il grande successo di Taxi Driver e le sue escursioni nel pop, Rkomi torna con un nuovo progetto, Decrescendo. Un disco raccolto, intimo, volutamente imperfetto. Non cerca consensi facili né inseguimenti radiofonici, ma si muove in punta di piedi tra ferite, silenzi e verità scomode. Niente hit preconfezionate o pose da copertina: solo parole sussurrate, immagini sfocate e atmosfere sospese, quasi oniriche. È un viaggio introspettivo che spoglia l’artista delle sovrastrutture, restituendo un Rkomi più vulnerabile e autentico. Un autoritratto emotivo che commuove proprio perché non nasconde le crepe, ma le espone con coraggio. E in quelle crepe, in quelle imperfezioni lasciate aperte come ferite, l’artista sembra ritrovare finalmente se stesso — forse più vero, forse più libero.

A tenere alta l’attenzione c’è anche il ritorno di Fabri Fibra, che pubblica la prima traccia dal suo nuovo album in arrivo il 20 giugno. Il singolo, che vede la collaborazione di Tredici Pietro, è un brano d’impatto, carico di personalità, che unisce due generazioni del rap italiano. Un’anticipazione che accende l’hype per uno dei progetti più attesi dell’estate.

Tra le nuove uscite spiccano anche altri singoli degni di nota. Reduce dalla vittoria a Sanremo, Olly torna con “Depresso Fortunato”, un brano che unisce malinconia e leggerezza, raccontando una giornata qualunque fatta di postumi di sbornie, pensieri fugaci e sogni di fuga verso isole lontane. Il ritratto sincero di chi, nel caos quotidiano, si sente davvero “un depresso fortunato”.

Sul fronte opposto, i Bnkr44 rilasciano “Luna Rossa”, una traccia fresca e immediata, perfetta per accompagnare i momenti più spensierati dell’estate.

Tra le collaborazioni da segnalare, spicca “E se quando”, un incontro sonoro tra due delle realtà più interessanti della nuova musica italiana: i Delicatoni, collettivo vicentino che mescola jazz, elettronica e psichedelia, e Coca Puma, artista romana che gioca con dream pop e nu-soul.

Le voci di Antonio (voce dei Delicatoni) e Coca Puma si intrecciano con naturalezza su atmosfere che richiamano il tropicalismo, in un brano di sei minuti dove parti cantate e strumentali si alternano con eleganza. Il risultato è un viaggio musicale raffinato, ricco di sfumature, capace di trasportare l’ascoltatore in uno spazio intimo e suggestivo.

E anche il panorama internazionale non resta a guardare.

Torna la regina indiscussa dell’estate scorsa: Karol G. La superstar colombiana è pronta a dominare di nuovo la stagione con il suo singolo “Latino Foreva”, un inno travolgente che celebra le radici latine con ritmo, energia e l’inconfondibile carisma che l’ha resa una delle voci più amate del panorama globale.

A seguire, un’altra release esplosiva: Burna Boy e Travis Scott firmano “TaTaTa”, un brano che unisce afrobeat e trap in un mix ad alta intensità, pensato per dominare le playlist globali.

Con queste uscite, la colonna sonora dell’estate inizia a prendere forma, tra nuove voci, grandi ritorni e brani destinati a diventare protagonisti della stagione.