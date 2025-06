Da Roma alle principali città italiane, il 21 giugno è lo Yoga Day

Roma, 17 giu. (askanews) – Torna il 21 giugno 2025 a Roma, e nelle principali città italiane, l’11esima Giornata Internazionale dello Yoga (IDY), istituita con la risoluzione approvata l’11 dicembre 2014 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, con un numero record di 177 paesi co-sponsor, tra cui l’Italia, come Patrimonio Culturale Immateriale dell’umanità e promossa in Italia dall’Ambasciata dell’India.

Nella Capitale gli storici Giardini di Castel Sant’Angelo ospiteranno la manifestazione, giunta alla sua undicesima edizione, e gli incontri dell’intera giornata. L’evento, organizzato in collaborazione con associazioni e scuole di yoga, si inserisce nell’ambito delle celebrazioni promosse dal Governo dell’India per diffondere la pratica dello yoga e i suoi benefici.

Il programma prevede, oltre alla sessione di Common Yoga Protocol, una performance di musica classica indiana, realizzata in collaborazione con Summer Mela, presentato da Kama Productions di Riccardo Biadene, e altre attività culturali. Tutti gli eventi saranno gratuiti e aperti al pubblico.

Oltre all’evento romano, le celebrazioni della Giornata Internazionale dello Yoga si svolgeranno anche in numerose altre città italiane, tra queste Caserta, Foligno (PG), Firenze, Grosseto, Napoli, Brindisi, Bressanone e San Marino. Ogni evento sarà organizzato con iniziative specifiche realizzate grazie al prezioso contributo di partner locali, scuole yoga, università e amministrazioni.

A Caserta, l’evento, organizzato in collaborazione con il Console Onorario dell’India e le scuole yoga del territorio, si svolgerà nei Giardini della Reggia ed è stato posticipato a luglio. La data esatta verrà comunicata a breve.

Foligno accoglierà la celebrazione il 21 giugno alle 10 presso l’Oratorio del Crocifisso, in collaborazione con il Corso di Laurea in Infermieristica dell’Università di Perugia. Ospite speciale sarà Aslinah Jaffar, direttamente da Londra, che guiderà la sessione di yoga e parteciperà a una conferenza.

A Firenze le iniziative si svilupperanno in due giornate. Il 21 giugno, dalle 10 alle 11, il Centro Art of Living in Via del Bachiacca 5 ospiterà una sessione introduttiva. Il 22 giugno, invece, in Via Giano Della Bella 20, l’Associazione Città Sostenibile promuoverà un’intera giornata dedicata allo yoga in collaborazione con varie scuole cittadine.

Anche Grosseto proporrà un’intera giornata all’insegna dello yoga presso il Forte di San Rocco, in collaborazione con il Centro Studi Bhaktivedanta. Il programma inizierà alle 8 con sessioni multiple per tutte le fasce d’età, seguiranno workshop e attività pratiche nel pomeriggio, e dalle 17 momenti dedicati allo yoga sociale e inclusivo con numerose realtà locali. La sessione principale, secondo il protocollo ufficiale indiano, si terrà alle 19.30 e sarà guidata da Fabio Pitti. In chiusura, performance di musica e danza tradizionale indiana.

A Napoli, l’Orto Botanico dell’Università Federico II ospiterà le celebrazioni il 21 giugno dalle 17.30 alle 20, grazie alla scuola “Semi di Yoga” guidata da Priscilla Barbato. Sono previste, salvo conferma, anche esibizioni di danza Bollywood e musica.

Brindisi parteciperà con un evento sul Lungomare Regina Margherita il 22 giugno alle 19, realizzato in collaborazione con il Comune e Sarva Yoga International.

La Repubblica di San Marino ha celebrato l’IDY in anticipo, il 13 giugno, nella suggestiva cornice della Cava dei Balestrieri, in collaborazione con il Governo sammarinese.

A Bressanone, l’iniziativa è prevista il 21 giugno dalle 10.30 alle 12 nel Giardino della Biblioteca Civica, o in caso di pioggia nel foyer dell’Università di Bolzano, con il supporto del Comune, dell’Università e di Sarva Yoga International.

Infine, anche la sede FAO a Roma prenderà parte alle celebrazioni il 23 giugno dalle 17 alle 18.30 con un evento interno, accessibile esclusivamente ai dipendenti o a chi è in possesso di un pass per accedere alla sede.