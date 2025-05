Da “Rosa e Lacrime” ai sold-out in Piazza del Plebiscito: l’estate musicale di Gigi D’Alessio

Rosa e Lacrime (GGD Edizioni Srl/Sony Music) è il nuovo singolo di Gigi D’Alessio, in radio e sulle piattaforme dal 9 maggio. Un brano incalzante pronto a conquistare il pubblico e le classifiche estive tra ritmo e malinconia che convivono nella canzone, proprio come morbidi petali e pungenti spine in una rosa. Al centro ancora una volta l’amore, una storia che sembra al capolinea ma in cui l’autore crede ancora. Gigi firma la musica e il testo, scritto insieme a Vincenzo D’Agostino. Il brano è prodotto da Adriano Pennino, che ha anche diretto gli archi registrati a Londra, Kekko D’Alessio e Max D’Ambra. In attesa del nuovo brano, D’Alessio si prepara ad un’estate straordinaria con Gigi Stadi 2025: il viaggio on stage parte da Termoli (CB) il 29 maggio all’Arena del Mare 42°15°, per poi proseguire con il grande ritorno dopo 9 anni allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli il 2 e 3 giugno; il 20 e 21 giugno si terrà tappa allo stadio Renzo Barbera di Palermo con “Sicily for life – Gigi & friends”, iniziativa di musica e solidarietà. Il 23 giugno, dopo esattamente vent’anni, sarà sul palco dello stadio San Nicola di Bari e infine, il 25 giugno, per la prima volta nella sua carriera, Gigi sarà in concerto al Circo Massimo di Roma, con un live sotto il cielo della Capitale. E ancora, l’appuntamento è diventato un must in Piazza del Plebiscito con 3 nuove serate il 19, 20 e 21 settembre, in uno scenario unico dove negli ultimi tre anni Gigi è stato abbracciato da oltre 250.000 spettatori in 15 date tutte esaurite