Da Sace e Unicredit 45 mln a Manucor per ampliare lo stabilimento casertano

Il Sud Italia si conferma terra di innovazione e attrazione industriale italiana e estera. UniCredit rafforza il proprio impegno al fianco delle imprese che scelgono di investire nel Mezzogiorno, strutturando una nuova operazione finanziaria a sostegno dello sviluppo industriale in Campania. Il finanziamento, dell’importo massimo di 45 milioni di euro, è destinato a Manucor Spa, controllata italiana del gruppo bulgaro Plastchim-T e tra i principali produttori europei di film Bopp per il packaging alimentare.

L’operazione – realizzata in sinergia tra UniCredit Italia (capofila) e UniCredit Bulbank, con garanzia Sace – rientra in un programma di investimenti da 66 milioni di euro nel biennio 2025-26 per l’ampliamento del sito produttivo di Sessa Aurunca in provincia di Caserta. È inoltre previsto il rilascio di lettere di credito per 21,7 milioni di euro, funzionali all’importazione di impianti industriali di nuova generazione. Il completamento è atteso entro il 2027. Attraverso questa operazione, UniCredit consolida il proprio ruolo di partner bancario paneuropeo in grado di supportare gruppi industriali internazionali con progetti ad alto contenuto tecnologico e a forte impatto sul territorio. Il finanziamento è strutturato a stato avanzamento lavori (Sal), con rientro in 10 anni e preammortamento di due anni.

Il progetto, sostenuto da UniCredit prevede la realizzazione di un avanzato impianto produttivo, completo di nuovo metallizzatore e impianto fotovoltaico. L’intervento è parte di un più ampio piano decennale da 98 milioni di euro che punta al rafforzamento tecnologico e commerciale del sito produttivo di Sessa Aurunca, confermandone il ruolo di hub europeo avanzato nel comparto packaging.

L’operazione rappresenta un caso esemplare di attivazione del network bancario internazionale di Unicredit in 13 Paesi europei a supporto di investimenti strategici nelle aree a maggior potenziale industriare e in questo caso destinato ad attrarre capitali esteri in Campania, con ricadute significative su occupazione qualificata, sviluppo dell’indotto e transizione energetica delle filiere locali. Per UniCredit, si conferma l’efficacia di una strategia industriale focalizzata su crediti strutturati, garanzie pubbliche e cooperazione internazionale, orientata alla crescita sostenibile dei territori e delle imprese.

Le dichiarazioni

“Siamo di fronte a un caso emblematico di investimento estero che valorizza le competenze e le infrastrutture del Sud Italia – afferma Ferdinando Natali, Regional Manager Sud di UniCredit -. L’operazione dimostra come una visione industriale solida, supportata da finanza strutturata e competenze locali, possa rendere attrattivo il territorio per capitali internazionali, generando occupazione e innovazione. Il coinvolgimento coordinato dei team italiani e bulgari del Gruppo conferma la capacità della banca di attrarre capitali produttivi verso il Sud Italia generando valore per i territori e nuove opportunità di sviluppo locale”. “Questa operazione dimostra l’efficacia della collaborazione transfrontaliera all’interno del Gruppo UniCredit nel sostenere investimenti industriali a medio e lungo termine, oltre a testimoniare il forte impegno di UniCredit Bulbank nell’accompagnare la crescita delle imprese bulgare, anche nei loro percorsi di espansione internazionale – ha dichiarato Borislav Bangeev, Head of Corporates di UniCredit Bulbank -. Il Sud Italia continua a consolidarsi come una destinazione attrattiva per capitali produttivi internazionali, grazie a una strategia industriale chiara e coerente con le esigenze del territorio”. “Con questa operazione, Sace conferma il proprio ruolo di acceleratore della crescita per le imprese italiane, sostenendo investimenti sul territorio determinanti per lo sviluppo e la sostenibilità –dichiara Gianluca Amero, Regional Director Sud di Sace -. Grazie alla collaborazione con UniCredit, siamo riusciti ad affiancare Manucor in un importante progetto di ampliamento produttivo che prevede la realizzazione di un nuovo stabilimento dotato di soluzioni green. Un esempio concreto di come la nostra garanzia renda più accessibili investimenti sostenibili e ad alto impatto sul territorio, con un’attenzione particolare alle filiere strategiche del Mezzogiorno”.

“La nostra missione è esercitare la libertà di evolvere costantemente e di applicare le tecnologie e il know-how più avanzati. Dopo l’integrazione di successo di cinque moderni centri produttivi e logistici in Bulgaria, Italia e Ucraina, per una capacità produttiva complessiva di 220.000 tonnellate, nel gennaio 2025 abbiamo lanciato il nostro ambizioso piano strategico We GROW 2030.Plastchim-T GROUP ha collaborato con il nostro storico partner e leader mondiale nella costruzione di impianti – Brückner Maschinenbau – per realizzare una nuova linea BOPP all’avanguardia, larga 8,7 metri, a 5 strati, ad alta velocità, con una capacità produttiva annua complessiva di 50.000 tonnellate. L’investimento è perfettamente in linea con la nostra ambizione di espandere più rapidamente il portafoglio prodotti, in particolare nel segmento dei film speciali.

È una chiara dimostrazione del nostro carattere e della nostra forza nel valorizzare appieno il potenziale delle persone di Manucor, dando vita a uno dei maggiori poli produttivi e logistici in Europa.

UniCredit ha fornito un supporto strategico determinante lungo tutto il nostro percorso di crescita, contribuendo alla piena affermazione della presenza di Plastchim-T GROUP in Italia”, ha commentato Beyan Faik, CEO di Plastchim-T GROUP e Membro del Consiglio di Sorveglianza del Gruppo.