Da Salerno a Marsiglia, voli dal 2025: sarà Volotea a inaugurare la nuova rotta

Volotea, la compagnia aerea che collega città europee di piccole e medie dimensioni, continua a investire nello sviluppo dell’aeroporto di Salerno e si prepara a decollare verso una nuova destinazione internazionale. Infatti, a partire dal prossimo 6 luglio 2025, sarà operativa la nuova rotta esclusiva Salerno -Marsiglia, con voli disponibili due volte a settimana, il mercoledì e la domenica. Con questo annuncio, Volotea rafforza ulteriormente il proprio impegno verso il territorio campano: la compagnia – si ricorda in una nota – è stata la prima a credere nelle potenzialità dello scalo di Salerno e, per il 2025, scende in pista con un totale di quattro collegamenti, tra cui Catania, Verona e la rotta estiva verso Nantes. “Siamo orgogliosi di annunciare questa nuova rotta che collega Salerno a Marsiglia, una delle principali città della Francia e che rappresenta un mercato chiave per attrarre visitatori stranieri, interessati a scoprire le bellezze del territorio salernitano, della Costiera Amalfitana e delle zone più interne della regione – ha commentato Valeria Rebasti, International Market Director di Volotea -. Questo lancio testimonia il nostro continuo impegno verso Salerno e la Campania, mercati strategici per la nostra crescita. Ci auguriamo che il nuovo collegamento possa contribuire a potenziare il turismo incoming e l’economia locale, rafforzando al contempo il legame tra Italia e Francia”. “Dopo aver raggiunto ottimi risultati con il volo per Nantes, sia in termini di flussi turistici in entrata che in uscita, siamo molto felici che la prossima estate Volotea raddoppierà i collegamenti con la Francia, aggiungendo la rotta Salerno-Marsiglia – ha detto Margherita Chiaramonte, direttore commercial Aviation di Gesac -. Questo collegamento rappresenta una nuova opportunità di sviluppo turistico per Salerno e la sua provincia, molto apprezzata dai francesi, oltre ad offrire diverse possibilità di viaggio nel sud della Francia per i cittadini campani”. La scelta di ampliare l’offerta dall’aeroporto di Salerno – si conclude la nota – rappresenta un ulteriore passo avanti nella strategia di Volotea di rafforzare la connettività locale e regionale. Infatti, oltre al portfolio di destinazioni disponibili dall’aeroporto Costa d’Amalfi – che per il 2025 sono Catania, Verona, Nantes e, la novità, Marsiglia – il vettore conferma la propria presenza nella base operativa di Napoli, da dove vola verso 22 destinazioni tra Italia, Croazia, Francia, Grecia, Spagna e Danimarca.