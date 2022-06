Da Serena Autieri e Paolo Magalli e Luca e Paolo: ecco tutti gli esclusi eccellenti del palinsesto Rai 2022-23

Non sono poche le sorprese nei palinsesti Rai della stagione 2022-2023 presentati alla stampa dal’azienda di viale Mazzini. A cominciare dall’esclusione di personaggi sui quali la Rai aveva puntato nelle ultime stagioni come Serena Autieri, il cui “Dedicato”, partito con tante speranze nel sabato pomeriggio di Rai1, si è rivelato un mezzo fallimento. “Dopo la chiusura di “Quelli che il calcio“, – si legge in un articolo sul Fatto Quotidiano – nessun titolo nuovo per Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu, la coppia comica era apparsa già dopo poche settimane a “DiMartedì” su La7 per curare la copertina comica del talk show. Tra gli assenti anche Giancarlo Magalli, dopo l’uscita da I Fatti Vostri aveva condotto il quiz “Una parola di troppo”, una partecipazione da concorrente a “Il Cantante Mascherato”, oltre alla presenza come voce narrante de “Il Collegio”. Al momento non esistono certezze sul suo futuro, c’è chi accenna a un coinvolgimento a “Ballando con le Stelle” ma non come concorrente”. E’ sempre il Fatto ha rilevare che “dopo dieci edizioni chiude definitivamente “Detto Fatto”: non figura nei palinsesti con nuovi impegni Bianca Guaccero. Al suo posto spazio a “Bella Mà” di Pierluigi Diaco”. “Luisella Costamagna – si legge ancora sul quotidiano – non tornerà a settembre ad Agorà. Al suo posto Monica Giandotti, voluta con forza da Mario Orfeo, poi rimosso dalla direzione Approfondimenti. La giornalista aveva già condotto lo spazio politico di Rai3, nella versione estiva, migrando poi su Rai1 per guidare “Unomattina” con ascolti molto deludenti”.

Mancano all’appello ancora Alessandro Greco, “lo scorso anno impegnato con Dolce Quiz e Cook ’40”, Daniela Ferolla che “non figura tra i conduttori di Linea Verde Life”, in attesa forse di una nuova collocazione entro settembre. “La direzione Approfondimenti – sctive ancora Il Fatto – ha scelto di cancellare il talk show “Anni 20”, ritenuto da molti vicino alle idee di Fratelli d’Italia, condotto da Francesca Parisella con Alessandro Giuli. Nessun riferimento a Franca Leosini e ai suoi due titoli “Che fine ha fatto Baby Jane” e “Storie maledette”: bisognerà attendere il 2023. La direttrice di Rai Fiction ha annunciato la cancellazione di “Noi“, remake di “This is Us”, la serie con Lino Guanciale non avrà una seconda stagione per gli ascolti non esaltanti”.