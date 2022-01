Da Sorrento sos a De Luca e al Governo: Si aiutino le Zone a turismo prevalente, crisi senza precedenti

I vertici delle associazioni del turismo della Penisola sorrentina scrivono a De Luca perché il presidente della Regione sostenga presso il Governo le loro richieste. Nel contempo si sollecita l’adozione di “misure da finanziare attraverso fondi regionali per sostenere le Zone a Turismo Prevalente della Campania”. Pubblichiamo il testo della lettera

Stamattina abbiamo trasmesso una comunicazione al Presidente della Regione Campania in rappresentanza degli operatori della Penisola Sorrentina.

Auspichiamo che il presidente possa far sentire la Sua autorevole voce al Governo per dare forza alla nostra richiesta, trasmessa ieri al Ministro del Turismo, di prevedere nel prossimo intervento di 2 miliardi previsto per il Turismo misure dirette per le Zone a Turismo Prevalente che vivono essenzialmente sull’economia generata da questo settore.

Inoltre abbiamo chiesto al Presidente De Luca di valutare immediate misure da finanziare attraverso fondi regionali per sostenere le Zone a Turismo Prevalente della Campania, investite da una crisi senza precedenti nel biennio 2020-2021 che sta provocando conseguenze gravissime al tessuto socio-economico del nostro territorio.

Sergio Fedele

Presidente Atex Campania

Mario Colonna

Delegato Turismo Aicast Macroaerea Penisola Sorrentina

Franco Cappiello

Presidente Aicast Macroaerea Penisola Sorrentina

Giovanni Rosina

Associazione Charter Campania

Fabio Colucci

Presidente Club dei 500