Da Tammaro in via Luca Giordano serata di shopping, make up e aperitivi: tutto all’insegna del colore

Grande festa da Tammaro, “meta di culto – assicura una nota – per lo shopping selezionato al Vomero” nell’unica sede di via Luca Giordano 32. In tantissimi sono approdati qui, accolti dalle titolari Fiona e Valeria con le collaboratrici Rita e Roberta, per partecipare ad un evento esclusivo tra “shopping, aperitivi e tanta allegria” e per approfittare dello sconto a loro riservato su tutta la nuova collezione e accessori.

Tessuti leggeri e fantasie cool sono stati “oggetto di studio” da parte delle ospiti declinati su giacche, completi, look più sportivi. Il colore ha fatto da fil rouge coinvolgendo anche altre reference dell’evento, dal make up di Benedetta Riccio che ha previsto una postazione trucco in vetrina a disposizione degli ospiti al setting floreale de La Cucina dei Fiori all’ingresso dello store e delicati cadeaux di tulipani e peonie da portare a casa al termine dell’evento. Il successo del pomeriggio è stato così decretato dalla grande folla di estimatori di Tammaro che negli anni si è imposto come un punto di riferimento della moda di qualità dove scovare “chicche” di tendenza e introvabili altrove. Eleganza e gusto ancora una volta confermate anche dalla presenza del partner Salumeria Malinconico che ha servito focacce e panini golosi agli ospiti da accompagnare a calici di bollicine e vino.

Tra i presenti anche un’attrice e ammiratrice dello store Tammaro, Gina Amarante che ha partecipato con entusiasmo posando anche per scatti sorridenti con le sue ammiratrici.