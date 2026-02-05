Da Torino a Napoli, il trono sabaudo torna al Palazzo Reale dopo il restauro

Dopo oltre sedici mesi di restauro, il trono ritorna al Palazzo Reale di Napoli, restituendo al pubblico un simbolo della storia e dell’arte sabauda. I lavori sono stati eseguiti presso il Centro di Conservazione e Restauro “La Venaria Reale”, con successiva esposizione prima alla Reggia di Venaria a Torino e poi alla mostra “Restituzioni” a **Roma”, dedicata alle opere restaurate nell’ambito del progetto di Intesa Sanpaolo.

Studio e conservazione dei tessuti e dei tappeti

In occasione del ritorno a Napoli, saranno presentati gli studi che confermano la fattura sabauda del trono, smentendo attribuzioni borboniche, e i dettagli dei lavori di restauro sui tappeti e sui tessuti della Sala del trono, che ne hanno restituito la splendida integrità originale.

Il trono sarà accessibile al pubblico a partire dalle ore 14 del 10 febbraio, offrendo una nuova occasione per ammirare da vicino un pezzo significativo della storia del Palazzo Reale e del patrimonio artistico italiano.