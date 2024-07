Da Troisi a Giancarlo Siani, due serate speciali per i dieci anni di Arena Spartacus Festival all’Anfiteatro Campano

Musica, cinema e teatro sotto le stelle in uno degli scenari più suggestivi al mondo: l’Anfiteatro Campano di Santa Maria Capua Vetere, il secondo anfiteatro romano al mondo per dimensioni dopo il Colosseo. Dal 25 al 31 luglio ritorna con una settimana di eventi l’Arena Spartacus Festival che quest’anno festeggia la sua decima edizione (programma completo su www.arenaspartacus.it). Nato come Festival della Letteratura nel 2015 oggi è un variegato Festival delle Arti dello Spettacolo, declinato su “Mito, suoni e visioni” con la direzione artistica di Roberto Conte nella sezione cinema, Donato Cutolo nella sezione musica e Maurizio Zarzaca nella sezione teatro che quest’anno martedì 30 luglio ospiterà il monologo di Stefania Iaderosa protagonista di una appassionante riscrittura ed interpretazione di Nanà.

Il battesimo della decima edizione del Festival giovedì 25 luglio alle 21.30 con il Buscadero Day che approda per la prima volta nel Sud Italia capitanato da Scarlett Rivera, storica violinista di Bob Dylan, e Violante Placido, nel triplice ruolo di cantante, storyteller e attrice.

Sabato 27 e mercoledì 31 luglio gli altri due appuntamenti musicali con il soul funky del Nigri Trio (Paola Nigriello voce e basso, Fabio Tommasone al piano e Pio De Rosa alla batteria) e un’inedita versione in jazz dei grandi successi della musica napoletana ideata da Lello Petracca.

Venerdì 26 luglio con “Pink Floyd – The Wall”, lo storico film di Alan Parker su una delle band più rivoluzionarie della storia della musica, si apre la sezione cinema quest’anno d’essai e dedicata al rapporto tra cinema e memoria che sarà declinato in due serate speciali.

Domenica 28 luglio alle ore 21 la prima serata cinematografica speciale sarà dedicata al tema “La lezione di Giancarlo è ancora viva”. Nell’anno della scomparsa dei giornalisti-sceneggiatori Andrea Purgatori e Maurizio Cerino ci sarà una serata speciale, organizzata in collaborazione con il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, la Fondazione Giancarlo Siani, l’Ordine dei Giornalisti della Campania e il Sindacato Unitario dei Giornalisti della Campania, dedicata al giornalismo d’inchiesta sul grande schermo con la proiezione del film di Marco Risi “Fortapàsc”.

Lunedì 29 luglio alle 21 serata cinematografica dedicata al tema “Il cuore di Massimo è ancora vivo”. A trent’anni dalla scomparsa di Massimo Troisi una serata speciale dedicata al suo ultimo film con la presentazione del volume di Irene Cocco “Il postino. La metafora di un’emozione” (con prestigiosi contributi di attori, registi e critici cinematografici, da Carlo Verdone a Gianfelice Imparato) e la proiezione del film “Il Postino”.

Ingresso libero per le serate cinematografiche e il primo ristorante al mondo in un sito archeologico aperto prima e dopo gli spettacoli

Anche quest’anno Arena Spartacus Festival, che non ha mai beneficiato di alcun sostegno finanziario pubblico, è ideato da “Amico Bio Arena Spartacus”, il primo ristorante biologico al mondo in un sito archeologico fondato da Enrico Amico e Bruno Zarzaca nel 2013, ed è organizzato e prodotto da Radio Zar Zak. Le serate cinematografiche saranno tutte ad ingresso libero e come sempre sono volutamente ‘popolari’ i prezzi per tutti gli altri spettacoli dell’Arena Spartacus Festival (15 euro per i concerti e per lo spettacolo teatrale). Info su www.arenaspartacus.it, biglietteria elettronica su www.go2.it e biglietteria fisica aperta tutte le sere almeno due ore prima degli spettacoli (tel. 3923070500).

In ogni serata del Festival arrivando entro le 18.30 sarà possibile visitare l’Anfiteatro Campano e il Museo dei Gladiatori e sarà sempre aperto prima, durante e dopo gli spettacoli “Amico Bio Arena Spartacus” che nel 2013 ha inaugurato all’Anfiteatro Campano di Santa Maria Capua Vetere la sua attività di primo ristorante al mondo in un sito archeologico, dopo un bando del Ministero della Cultura che per la prima volta aveva considerato anche la ristorazione di qualità come indispensabile servizio museale aggiuntivo. Per l’occasione “Amico Bio Arena Spartacus” accanto al tradizionale menù caratterizzato dai piatti di produzione interamente biologica e biodinamica e pizzeria offrirà anche un servizio di cocktail bar.

Info e Biglietti Arena Spartacus Festival:

Tel. 0823-1965152- Cell. 392-3070500

Mail: arena.spartacus@gmail.com

FB: Arena Spartacus Festival

www.arenaspartacus.it