Da Tutto Sposi al Christmas Village, i prossimi appuntamenti a Napoli

Da Tutto Sposi, fiera in corso in questi giorni alla Mostra d’Oltremare, al Christmas Village, la rassegna natalizia che si chiuderà il 30 di dicembre: ecco i prossimi appuntamenti fieristici a Napoli.

Data: 29 ottobre

Evento: TUTTO SPOSI – Fiera internazionale del wedding. Organizzazione: VENTIEVENTI SRL

Luogo: Mostra d’Oltremare, ingresso piazzale Tecchio

Sito https://tuttosposi.it/evento/

Data: dal 29 ottobre

Evento: PHARMEXPO – manifestazione dedicata all’industria farmaceutica ed ai servizi per le farmacie

Organizzatore: Progecta srl, in collaborazione con Regione Campania e Servizio Sanitario Nazionale

Luogo: Mostra d’Oltremare, ingresso Viale Kennedy, 54

Sito: https://www.pharmexpo.it/

Data: dall’8 al 10 novembre

Evento: ORIENTASUD – Salone delle Opportunità per i giovani del Meridione: orientamento, informazioni, opportunità di studio e scambi, colloqui, seminari e workshop per sostenere le scelte formativo-professionali dei ragazzi

Organizzazione: All Social srl

Luogo: Mostra d’Oltremare, ingresso piazzale Tecchio

Sito: https://www.orientasud.it/cms/

Data: dal 10 al 12 novembre

Evento: CREATTIVA – manifestazione dedicata a bricolage, hobbistica, arti manuali

Organizzazione: PROMOBERG srl

Luogo: Mostra d’Oltremare, ingresso Viale Kennedy, 54

Sito: https://www.fieracreattiva.it/Napoli-creattiva/

Data: dall’11 al 13 novembre

Evento: AESTETICA – Salone dedicato ai professionisti di bellezza, benessere ed acconciature. Area espositiva, ABC Contest, Aestetica Nail Challenge, Masterclass

Organizzazione: FUNTASTIC srls

Luogo: Mostra d’Oltremare, ingresso piazzale Tecchio

Sito: https://aestetica.it/

Data: dal 19 al 21 novembre

Evento: GUSTUS – Salone Professionale dell’Agroalimentare, Enogastronomia e Tecnologia

Organizzazione: Progecta srl

Luogo: Mostra d’Oltremare, ingresso Viale Kennedy, 54

Sito: https://gustusnapoli.com/

Data: dal 25 al 26 novembre

Evento: FIERA DEL BARATTO E DELL’USATO – da la possibilità a tutti i cittadini maggiorenni di vendere o barattare le cose usate o manufatti artigianali senza necessariamente rilasciare scontrini o avere alcuna licenza

Organizzazione: Bidonville 2.0 sas di Consiglia Auletta

Luogo: Mostra d’Oltremare, ingresso piazzale Tecchio

Sito: https://www.fieradelbarattoedellusato.it/

Data: dall’1 al 2 dicembre

Evento: ARKEDA – mostra convegno dell’architettura, edilizia, design & arredo

Organizzazione: Progecta srl

Luogo: Mostra d’Oltremare, ingresso Viale Kennedy, 54

Sito: https://arkeda.it/

Data: dal 7 al 30 dicembre

Evento: CHRISTMAS VILLAGE – un luogo magico per tutta la famiglia grazie alle tantissime attivita’ e attrazioni a tema natalizio: percorso di luminarie e luci scintillanti, pista di pattinaggio su ghiaccio, la casa di Babbo Natale, musical, casette in legno per lo shopping

Organizzazione: Eventitalia srl

Luogo: Mostra d’Oltremare, ingresso piazzale Tecchio

Sito: https://www.christmas-village.it/