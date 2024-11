Da vittima a colpevole: Netanyahu e la richiesta di arresto da parte della Corte dell’Aja

La Corte Penale Internazionale dell’Aja ha chiesto alle Nazioni che la esprimono che Netanyahu, presidente dello stato di Israele, venga arrestato. Le motivazioni del provvedimento vedono in cima all’elenco delle colpe addebitabili allo stesso diverse responsabilità. La più grave è senza dubbio l’effetto di reazione a catena che il suo braccio militare ha da tempo scatenato. I rapporti tra Tel Aviv e Gaza, tesi da tanto tempo, sono esplosi a seguito all’azione di terrorismo compiuta da Hamas nei confronti della popolazione civile di quella che fu la Giudea, da poco più di un anno fa. Solo per ricordo, l’operazione fu messa a segno da un gruppo di terroristi palestinesi, noti con l’appellativo Hamas. Gli stessi sono agli ordini di Hezbollah, partito politico nemico storico del governo di Tel Aviv. Ferme restanti le responsabilità di tale formazione per l’avvio dato alle attuali violenze, va doverosamente riportato che l’esercito di Israele ha prima accettato e poi interpretato a suo uso e consumo quanto deciso dal Premier e dal suo governo. Più precisamente di contrastare la Palestina in una guerra senza quartiere, con mano pesante e senza alcuna remora. A oggi quindi, con buona approssimazione, si può affermare che Netanyahu si sta trovando a interpretare il ruolo del colpevole, pur essendo stato vittima. Come si dice anche nella sede della Coldiretti nelle giornate di cattivo tempo, quando non potendo lavorare nei campi, gli associati passano il tempo giocando a carte. Così ripetono tra loro che Netanyahu, da “padrone” di un gruppo di giocatori, è scaduto a “sotto”. Vale a dire sottoposto al volere dei compagni di bevuta sul se poter fare il pieno di birra, oppure che il Primo Cittadino di Israele ha fatto e continua a fare la figura del Becco bastonato. Certo che oggi, aggiungendo a quanto riportato la crescita delle minacce all’ Occidente da parte di Putin, ci si può augurare solamente che il 2024 finisca in fretta. Così, secondo un antico adagio che si tramanda nelle masserie, l’anno che arriverà porterà con se “nuova vita”. Uno dei massari presenti che assistevano a tale battibecco si è limitato a aggiungere: “magari”. È già comunque un passo avanti non aver perso la speranza di venirne fuori, al più presto se possibile.