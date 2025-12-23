Roma, 23 dic. (askanews) – Costruire aziende scalabili, antifragili e profittevoli senza investitori, senza hype e senza scorciatoie. È questo il cuore di Da Zero a Milioni senza investitori, il nuovo libro di Antonio Romano, imprenditore e strategist, entrato nella Top 10 dei libri business più venduti su Amazon.

Dopo il successo de “Il talento della tenacia”, un libro motivazionale con una serie di consigli su come costruire la propria strada verso un obiettivo, pubblicato nel 2020, Antonio Romano torna con un’opera più matura e radicale, frutto dell’esperienza diretta sul campo, che sposta il focus dalla motivazione all’esecuzione concreta e ai numeri reali dell’impresa.

In un panorama dominato da storytelling motivazionale e modelli di crescita basati sulla raccolta di capitali, Romano propone un approccio radicalmente diverso: fare impresa partendo dal mercato, dai numeri e dalla cassa, trasformando ogni errore in informazione utile e ogni risultato in trazione reale.

“Per troppo tempo abbiamo confuso la raccolta fondi con il successo imprenditoriale – dichiara l’autore Antonio Romano – Con ‘Da Zero a Milioni’ ho voluto ribaltare questo paradigma: il vero capitale è la capacità di generare trazione dal giorno uno. Il metodo FAST non è teoria, è la sintesi di quindici anni di errori, virate e exit. Questo libro è lo strumento che avrei voluto avere io all’inizio: una mappa per chi vuole costruire asset antifragili mantenendo il pieno controllo del proprio destino”.

Il libro nasce dall’esperienza diretta dell’autore, che ha costruito e scalato più aziende in settori molto diversi – dal digitale ai business tradizionali – senza ricorrere a investitori esterni, reinvestendo esclusivamente gli utili generati. Un percorso che lo ha portato a formalizzare il metodo FAST, una sintesi operativa di ciò che funziona davvero sul campo. FAST non è un acronimo motivazionale, ma un modello pratico basato su quattro leve fondamentali: Focus sul mercato reale, Action immediata attraverso test rapidi, Shift continuo guidato dai dati e Traction come capacità di trasformare i risultati in crescita sostenibile. Pagina dopo pagina, Da Zero a Milioni senza investitori racconta storie vere di business, numeri, decisioni difficili e cambi di rotta, mostrando come anche settori considerati maturi possano diventare scalabili se osservati con la giusta lente. Nessuna teoria astratta, nessuna promessa facile: solo processi replicabili, disciplina finanziaria e velocità di adattamento. Il successo del libro su Amazon conferma un’esigenza sempre più sentita nel mondo imprenditoriale: metodi concreti per crescere senza dipendere da capitali esterni, riducendo il rischio e aumentando il controllo strategico.

Da Zero a Milioni senza investitori si rivolge a imprenditori, founder, professionisti e manager che vogliono costruire aziende solide, capaci di durare nel tempo, partendo da ciò che conta davvero: clienti, numeri e decisioni rapide. Il libro è disponibile su Amazon, e nelle migliori librerie online.