Dac, Luigi Carrino: Tecnologie spaziali per la sicurezza dei territori e la rigenerazione delle aree interne

Ieri, presso la sede de Distretto Aerospaziale della Campania in Confindustria Caserta, il presidente del DAC Luigi Carrino e il presidente della Fondazione Convivenza Vesuvio Vincenzo Coronato, alla presenza del presidente di Confindustria Caserta Beniamino Schiavone, hanno siglato un protocollo d’intesa finalizzato a coniugare la sicurezza dei cittadini con la rigenerazione sociale ed economica dei territori interni della Campania, in particolare quelli a rischio vulcanico e spopolamento.

Grazie al contributo del Distretto – che riunisce oltre 30 grandi imprese, 150 PMI, 5 università e 5 centri di ricerca di rilievo internazionale – la Fondazione potrà contare su un’assistenza tecnica di alto profilo per l’analisi di dati satellitari e il monitoraggio con droni. Tecnologie avanzate saranno messe al servizio della pianificazione di scenari dinamici di evacuazione, redistribuzione territoriale e sviluppo sostenibile.

“L’emergenza Vesuvio non è solo una questione di protezione civile – sottolinea Luigi Carrino – ma una vera e propria sfida di innovazione e coesione sociale. Vogliamo mettere le nostre competenze al servizio di una visione ampia e partecipata, dove la tecnologia contribuisce alla resilienza dei territori e alla qualità della vita dei cittadini”.

“Non siamo in contrapposizione con la Protezione Civile Nazionale, che punta alla salvaguardia delle persone – spiega Vincenzo Coronato -, noi vogliamo tutelare il lo sviluppo economico e professionale espresso dal diciotto comuni della Zona Rossa”.

La proposta della Fondazione Convivenza Vesuvio, recepita nel PTR (Piano Territoriale Regionale, LR 13/2008) prevede un gemellaggio funzionale con le aree della regione soggette a spopolamento, come l’Alto Casertano, l’area Sud della provincia di Salerno, l’Est Sannio e l’Alta Irpinia, dove c’è un surplus di 165mila alloggi.

Il protocollo coinvolgerà fin da subito i comuni vesuviani di Ottaviano, Terzigno, Cercola e Boscoreale. “Vogliamo creare una sorta di incontro tra domanda e offerta, garantendo a queste comunità la permanenza in Campania – aggiunge Coronato -. Per questa ragione proponiamo esercitazioni annuali per 40mila persone che dovranno raggiungere i paesi gemellati e rientrare la sera, garantendo, grazie alle competenze e alle tecnologie del DAC, la migliore gestione dei flussi e deflussi”.

“Questo accordo vede protagoniste due importanti realtà di Confindustria Caserta, quali il Dac e la Fondazione Convivenza Vesuvio, mettere insieme le loro forze per affrontare nel migliore dei modi l’emergenza Vesuvio – afferma Schiavone -. Le nostre imprese hanno un ruolo centrale nell’attività a sostegno delle comunità locali per garantire uno sviluppo sostenibile e un futuro ai nostri giovani, vicino alle loro radici”.

“Non basta raccogliere dati o disegnare mappe – conclude Carrino – serve un approccio integrato, in cui scienza, istituzioni e comunità lavorano fianco a fianco per costruire una Campania più sicura e più viva”.

In un messaggio fatto pervenire ai firmatari dell’accordo il sindaco di Caserta e presidente di Anci Campania Carlo Marino, ha augurato buon lavoro nel pieno delle sinergie istituzionali.

L’intesa sarà aperta al coinvolgimento di enti locali, università e partner nazionali ed europei, promuovendo una rete di collaborazione stabile e orientata alla co-progettazione.

Un passo importante verso una Campania più innovativa, più consapevole e più resiliente, dove l’alta tecnologia diventa alleata del territorio.