ROMA (ITALPRESS) – In arrivo nelle concessionarie Dacia la nuova Duster, un vero Suv ma al contempo anche una vettura per i lavori e la vita di tutti i giorni in città. Salgono un po’ i prezzi, ci si avvicina a quota 20 mila euro, ma la ricchezza degli allestimenti giustifica gli aumenti. Le linee si fanno più decise e squadrate, ma rimane un family feeling forte con la precedente versione. Confermata una versione benzina-Gpl e una ibrida.

tvi/gtr