Dacia Duster. Design, off-road e nuove motorizzazioni Hybrid-G 4×4

ROMA (ITALPRESS) – Dacia rinnova la sua icona Dacia Duster, confermandone l’identità di SUV essenziale, robusto e accessibile, ma evoluto in ogni aspetto per rispondere alle esigenze della mobilità moderna. Il design esterno si distingue per linee tese, proporzioni equilibrate e una presenza su strada più decisa.

Il frontale verticale, i passaruota scolpiti e le superfici pulite rafforzano il carattere solido del modello, mentre la firma luminosa a forma di Y, presente nei gruppi ottici anteriori e posteriori, ne definisce l’identità visiva. L’assenza di cromature, sostituite da finiture più sostenibili, sottolinea l’approccio eco-smart del brand.

All’interno, il design segue la stessa filosofia di concretezza: ergonomia, funzionalità e tecnologia si fondono in un abitacolo pensato per la vita quotidiana. La plancia è intuitiva, i comandi sono facilmente accessibili e lo spazio è sfruttato in modo intelligente, garantendo comfort per conducente e passeggeri. La gamma motori offre diverse soluzioni, dalle versioni benzina ed elettrificate fino alle più evolute motorizzazioni ibride, progettate per coniugare prestazioni ed efficienza.

Tra queste spicca il nuovo Hybrid-G 150 4×4 Automatico, una delle principali novità della gamma: un sistema innovativo che abbina la doppia alimentazione benzina/GPL a un sistema ibrido e alla trazione integrale. Questa configurazione garantisce una guida fluida e reattiva, con consumi contenuti e una maggiore autonomia, rendendo il Duster ancora più versatile sia in città sia sui percorsi più impegnativi.

Le capacità off-road rappresentano uno dei punti di forza storici del modello. Grazie all’altezza da terra elevata, agli angoli di attacco e uscita ottimizzati e al sistema 4×4 intelligente, Duster affronta con sicurezza terreni sterrati, salite ripide e condizioni difficili, confermandosi un vero SUV anche fuori dall’asfalto. Sul fronte infotainment, il modello integra sistemi moderni con display touchscreen, connettività smartphone e funzioni avanzate di navigazione e assistenza alla guida, per un’esperienza digitale completa e intuitiva.

Grande attenzione è dedicata ai materiali innovativi e alla sostenibilità: l’impiego di Starkle, un materiale sviluppato da Dacia con il 20% di plastica riciclata, consente di ridurre l’impatto ambientale mantenendo alti livelli di resistenza e durata. Le protezioni non verniciate contribuiscono a migliorare la robustezza e a preservare l’estetica nel tempo, anche in condizioni di utilizzo intenso.

La gamma si articola in diversi allestimenti, pensati per soddisfare esigenze differenti: dalle versioni più accessibili, orientate alla praticità, fino a quelle più complete e tecnologiche, con dotazioni avanzate in termini di comfort, sicurezza e connettività.

Ogni configurazione mantiene però intatta la filosofia Dacia: offrire il miglior rapporto qualità-prezzo del segmento, senza rinunciare a concretezza e affidabilità. Con questa evoluzione, Duster continua a rappresentare un punto di riferimento tra i SUV compatti, capace di coniugare design, tecnologia, capacità off-road e sostenibilità in un unico prodotto, sempre più vicino alle esigenze reali dei clienti.

foto: ufficio stampa Renault Group Italia

(ITALPRESS).